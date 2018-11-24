24 Kasım 2018, 15:51
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Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 1 - Altay: 1

Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 1 - Altay: 1

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Hatayspor, Altay’ı konuk etti.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Hatayspor, Altay'ı konuk etti. Yağmurlu havada oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge xx, Cemal Bingül xx, Gökmen Olgaç xx

Hatayspor: Akın xx, Mesut xx, Sadi xx, Yusuf xx, Murat xx, Kubilay xx (Hamza Gür dk. 82 ?), Selim xx (Diallo dk. 64 xx), Yılmaz xxx, Gökhan xx, Caner xx, Sinan xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Hamidou Maiga, Mehmet Tayfun Dingil

Teknik Direktör: İlhan Palut

Altay: Egemen xx, Serkan xx, Metin xx, Hüsamettin xx (İbrahim Akın dk. 78 x), Adnan xx (Ferhat dk. 70 x), Yasin xx, Lopes Paıxao xx, Tevfik xx, İbrahim xx, Gençer xxx, İhsan xx (Pedro dk. 63 x)

Yedekler: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, Ferhat Çulcuoğlu, Murat Uslu

Teknik Direktör: Özden Töraydın

Goller: Yılmaz (dk. 14) (Hatayspor), Gençer (dk. 80) (Altay)

Sarı kartlar: Sinan Kurumuş, Sadio Diallo, Sadi Karaduman (Hatayspor), Serkan Sönmez, Hüsamettin Yener, Lopes Paıxao, İbrahim Akın (Altay) - HATAY Hamza Gür,Hatayspor,Altay
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:51



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