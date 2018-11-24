Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 1 - Altay: 1

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Hatayspor
, Altay
'ı konuk etti. Yağmurlu
havada oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Antakya
Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge xx, Cemal Bingül
xx, Gökmen Olgaç
xx
Hatayspor: Akın xx, Mesut xx, Sadi xx, Yusuf xx, Murat xx, Kubilay xx (Hamza Gür
dk. 82 ?), Selim
xx (Diallo
dk. 64 xx), Yılmaz xxx, Gökhan xx, Caner xx, Sinan xx
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Hamidou Maiga, Mehmet Tayfun
Dingil
Teknik Direktör: İlhan Palut
Altay: Egemen xx, Serkan
xx, Metin xx, Hüsamettin xx (İbrahim Akın dk. 78 x), Adnan xx (Ferhat dk. 70 x), Yasin xx, Lopes Paıxao xx, Tevfik xx, İbrahim xx, Gençer xxx, İhsan xx (Pedro
dk. 63 x)
Yedekler: Aydın
Bağ, Ulaş Zengin, Ferhat Çulcuoğlu
, Murat Uslu
Teknik Direktör: Özden Töraydın
Goller: Yılmaz (dk. 14) (Hatayspor), Gençer (dk. 80) (Altay)
Sarı kartlar: Sinan Kurumuş
, Sadio Diallo, Sadi Karaduman (Hatayspor), Serkan Sönmez
, Hüsamettin Yener, Lopes Paıxao, İbrahim Akın (Altay) - HATAY
Hamza Gür,Hatayspor,Altay
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:51