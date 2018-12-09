Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 2 - Boluspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Hatayspor
, sahasında Boluspor
'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Antakya
Atatürk
Hakemler: Caner Ak xx, İlker Takpak
xx, Hakan Karabalcık xx
Hatayspor: Akın xxx, Mesut xxx, Sadi xxx, Yusuf xx, Murat xx, Kubilay xx, Selim
xx (Soner Örnek dk. 83 ?), Hamza xx (Yılmaz Özeren dk. 76 xx), Gökhan xxx, Caner xx (Dymtro Korkisho dk. 90 ?), Diallo
xx
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Hamidou Maiga, Mehmet Tayfun
Dingil,
Teknik Direktör: İlhan Palut
Boluspor: Gökhan x, İsmail xx, Akabueze x, İshak x, Etoundı x (Özgür Can Özgür dk. 61 x), Uğur xx, Ufuk xx, Dimov x, Guido Koçer xx, Burak x (Bilal Sebaihi dk. 68 x), Ümit x
Yedekler: Gökhan Köstereli, Berkay
Tabanlı, Mutlu Güler, Mustafa Batuhan Altıntaş
, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Gökhan (dk. 52 ve 65) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Caner Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz
(Hatayspor), Ümit Kurt
, Ufuk Budak
(Boluspor) - HATAY
Antakya,Boluspor,Hatayspor
09 Aralık 2018 Pazar 16:18