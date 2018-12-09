09 Aralık 2018, 16:18
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Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 2 - Boluspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 2 - Boluspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Hatayspor, sahasında Boluspor’u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Hatayspor, sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Caner Ak xx, İlker Takpak xx, Hakan Karabalcık xx

Hatayspor: Akın xxx, Mesut xxx, Sadi xxx, Yusuf xx, Murat xx, Kubilay xx, Selim xx (Soner Örnek dk. 83 ?), Hamza xx (Yılmaz Özeren dk. 76 xx), Gökhan xxx, Caner xx (Dymtro Korkisho dk. 90 ?), Diallo xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Hamidou Maiga, Mehmet Tayfun Dingil,

Teknik Direktör: İlhan Palut

Boluspor: Gökhan x, İsmail xx, Akabueze x, İshak x, Etoundı x (Özgür Can Özgür dk. 61 x), Uğur xx, Ufuk xx, Dimov x, Guido Koçer xx, Burak x (Bilal Sebaihi dk. 68 x), Ümit x

Yedekler: Gökhan Köstereli, Berkay Tabanlı, Mutlu Güler, Mustafa Batuhan Altıntaş, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Gökhan (dk. 52 ve 65) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Caner Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Ümit Kurt, Ufuk Budak (Boluspor) - HATAY Antakya,Boluspor,Hatayspor
09 Aralık 2018 Pazar 16:18



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