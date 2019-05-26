26.05.2019 18:27
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Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 3 - Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 3 - Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto 1. Lig'in play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk etti.

Spor Toto 1. Lig'in play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Hatayspor, Adana Demirspor'un 3-2 yenerek finale yükselen takım oldu.

Maçtan dakikalar

30. dakikada Berk Yıldız ceza sahası içerisinden plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

60. dakikada Mesut'un soldan ortasına kale önünde Selim Ilgaz topu ağlara gönderdi. 1-1

62. dakikada Hamza Gür'ün sağdan ortasında Caner Hüseyin topu ağlara gönderdi ancak VAR'ın uyarısı ile ofsayt gerekçesi ile gol iptal edildi.

65. dakikada Hamza Gür'ün ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan Karadeniz, sol çaprazdan vuruşunda topu filelerle buluşturdu. 2-1

90+3. dakikada Berk'in pasında Adil kaleye doğru ortaladı, Kaleci Akın'ın bir anlık hatasında top ağlarla buluştu. 2-2

90+6. dakikada Dmytro Korkishko'nun ortasında Mirkan Aydın kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 3-2

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Hakan Yemişken xx

Hatayspor: Alkın Alkan xxx, Mesut Çaytemel xx, Sadi Karaduman xxx, Yusuf Abdioğlu xx, Murat Paluli xx (Hamza Gür dk. 46 xx), Kubilay Sönmez xx, Selim Ilgaz xx (Soner Örnek dk. 90 ?), Gökhan Karadeniz xx (Korkishko dk. 82 ?), Sadio Diallo xx, Caner Bağ xxx, Mirkan Aydın xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Bakary Nimaga, Tom

Teknik Direktör: İlhan Palut

Adana Demirspor: Çağlar Akbaba x, Adil Demirbağ xx, Kaan Kanak xx, Semih Güler xx (Herve Kage dk. 68 x), Hamidou Traore xx, Berk Yıldız xxx, Vedat Bora xx (Mitrovic dk. 80 ?), Erdal Öztürk xx, Süleyman Koç xx, Joher Rassoul xx, Oleksandr Gladky xx (Pote dk. 46 xx)

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Batuhan İşçiler, Levent Ayçiçek, Hakan Bilgiç

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Selim Ilgaz (dk. 60), Gökhan Karadeniz (dk. 65), Mirkan Aydın (dk. 90+6) (Hatayspor), Berk Yıldız (dk. 30), Adil Demirbağ (dk. 90+3) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Gökhan Karadeniz, Kubilay Sönmez, Sadi Karaduman, Dmytro Korkishko, Mirkan Aydın (Hatayspor), Gladyk, Adil Demirbağ (Adana Demirspor) - HATAY Gökhan Karadeniz, Adana Demirspor, Hatayspor, Spor
Kaynak: İHA


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