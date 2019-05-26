Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 3 - Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto 1. Lig'in play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor
, Adana Demirspor
'u konuk etti. Hatayspor, Adana Demirspor'un 3-2 yenerek finale yükselen takım oldu.
Maçtan dakikalar
30. dakikada Berk Yıldız
ceza sahası içerisinden plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
60. dakikada Mesut'un soldan ortasına kale önünde Selim Ilgaz
topu ağlara gönderdi. 1-1
62. dakikada Hamza Gür
'ün sağdan ortasında Caner Hüseyin topu ağlara gönderdi ancak VAR'ın uyarısı ile ofsayt gerekçesi ile gol iptal edildi.
65. dakikada Hamza Gür'ün ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan Karadeniz
, sol çaprazdan vuruşunda topu filelerle buluşturdu. 2-1
90+3. dakikada Berk'in pasında Adil kaleye doğru ortaladı, Kaleci Akın'ın bir anlık hatasında top ağlarla buluştu. 2-2
90+6. dakikada Dmytro Korkishko'nun ortasında Mirkan Aydın
kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 3-2
Stat: Antakya
Atatürk
Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar
Uyarcan xx, Hakan Yemişken
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Hatayspor: Alkın Alkan xxx, Mesut Çaytemel xx, Sadi Karaduman xxx, Yusuf Abdioğlu
xx, Murat Paluli
xx (Hamza Gür dk. 46 xx), Kubilay Sönmez
xx, Selim Ilgaz xx (Soner Örnek dk. 90 ?), Gökhan Karadeniz xx (Korkishko dk. 82 ?), Sadio Diallo
xx, Caner Bağ xxx, Mirkan Aydın xx
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Bakary Nimaga, Tom
Teknik Direktör: İlhan Palut
Adana Demirspor: Çağlar Akbaba x, Adil Demirbağ xx, Kaan Kanak
xx, Semih Güler
xx (Herve Kage dk. 68 x), Hamidou Traore
xx, Berk Yıldız xxx, Vedat Bora
xx (Mitrovic dk. 80 ?), Erdal Öztürk
xx, Süleyman Koç
xx, Joher Rassoul xx, Oleksandr Gladky xx (Pote dk. 46 xx)
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Batuhan İşçiler, Levent Ayçiçek, Hakan Bilgiç
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Selim Ilgaz (dk. 60), Gökhan Karadeniz (dk. 65), Mirkan Aydın (dk. 90+6) (Hatayspor), Berk Yıldız (dk. 30), Adil Demirbağ (dk. 90+3) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Gökhan Karadeniz, Kubilay Sönmez, Sadi Karaduman, Dmytro Korkishko, Mirkan Aydın (Hatayspor), Gladyk, Adil Demirbağ (Adana Demirspor) - HATAY
Gökhan Karadeniz
, Adana Demirspor
, Hatayspor
, Spor
Kaynak: İHA