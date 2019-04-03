03 Nisan 2019, 18:15
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Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 3 - Birevim Elazığspor: 1

Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 3 - Birevim Elazığspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Hatayspor, Birevim Elazığspor'u konuk etti.

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Hatayspor, Birevim Elazığspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Caner'le Kubilay'ın korner paslaşmasının ardından Kubilay'ın ortasında Mirkan Aydın altı pas içinde kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

45+3. dakikada Caner'in ortasında kaleciyi aşan topa Gökhan ve Nimaga topa dokunmaya çalıştı, iki oyuncu anlaşamayınca top kale çizgisi geçemedi.

73. dakikada Kubilay'ın pasında Gökhan Karadeniz'in plase vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

75. dakikada sol kanattan açılan ortada topla buluşan Diarra'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

79. dakikada Tom'un ortasında Camara'nın eline çarpan topta, hakem penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada penaltıda topun başına geçen Tom penaltıyı gole çevirdi. 3-1

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Soner Maraş xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Hatayspor: Akın xx, Kubilay xx, Selim xxx (dk. 69 Tom da Silva xx), Gökhan xxx, Mesut xx, Mirkan xxx (dk. 58 Hamza Gür x), Nimaga xx (dk. 83 Soner Örnek ?), Sadi xx, Yusuf xx, Murat Paluli xx, Caner xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Hamidou Maiga

Teknik Direktör: İlhan Palut

Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri xx, Kadir xx, Mustafa xx, Gökhan xx, Sergen Akakpo x (dk. 36 Lamine Diarra xx), Abdülkadir xx (dk. 83 Serdar Özbayraktar ?), Camara xx, Emir xx (dk. 46 Murat Ceylan x), Eren xx, Cengizhan xx, Kadir xx

Yedekler: Ahmet Doğan, Ömer Yıldız, Ahmet Burak

Teknik Direktör: Serhat Gülpınar

Goller: Mirkan Aydın (dk. 19), Gökhan Karadeniz (dk. 73), Tom da Silva (dk. 81) (pen) (Hatayspor), Lamine Diarra (dk. 75) Elazığspor

Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Gökhan Akkan, Kadir Taşoğlu, Camara (Elazığspor) - HATAY Elazığspor, Hatayspor, Spor
Kaynak: İHA



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