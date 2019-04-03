Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 3 - Birevim Elazığspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Hatayspor
, Birevim Elazığspor
'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Caner'le Kubilay'ın korner paslaşmasının ardından Kubilay'ın ortasında Mirkan Aydın
altı pas içinde kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
45+3. dakikada Caner'in ortasında kaleciyi aşan topa Gökhan ve Nimaga topa dokunmaya çalıştı, iki oyuncu anlaşamayınca top kale çizgisi geçemedi.
73. dakikada Kubilay'ın pasında Gökhan Karadeniz
'in plase vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
75. dakikada sol kanattan açılan ortada topla buluşan Diarra'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1
79. dakikada Tom'un ortasında Camara'nın eline çarpan topta, hakem penaltı noktasını gösterdi.
81. dakikada penaltıda topun başına geçen Tom penaltıyı gole çevirdi. 3-1
Stat: Antakya
Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Soner Maraş
xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Hatayspor: Akın xx, Kubilay xx, Selim
xxx (dk. 69 Tom da Silva
xx), Gökhan xxx, Mesut xx, Mirkan xxx (dk. 58 Hamza Gür
x), Nimaga xx (dk. 83 Soner Örnek ?), Sadi xx, Yusuf xx, Murat Paluli
xx, Caner xx
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Hamidou Maiga
Teknik Direktör: İlhan Palut
Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri xx, Kadir xx, Mustafa xx, Gökhan xx, Sergen Akakpo x (dk. 36 Lamine Diarra
xx), Abdülkadir xx (dk. 83 Serdar Özbayraktar ?), Camara xx, Emir xx (dk. 46 Murat Ceylan
x), Eren xx, Cengizhan xx, Kadir xx
Yedekler: Ahmet Doğan
, Ömer Yıldız
, Ahmet Burak
Teknik Direktör: Serhat Gülpınar
Goller: Mirkan Aydın (dk. 19), Gökhan Karadeniz (dk. 73), Tom da Silva (dk. 81) (pen) (Hatayspor), Lamine Diarra (dk. 75) Elazığspor
Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu
(Hatayspor), Gökhan Akkan, Kadir Taşoğlu, Camara (Elazığspor) - HATAY
Elazığspor, Hatayspor, Spor
Kaynak: İHA