Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor
evinde Ümraniyespor ile karşılaştı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Oğuz'un sağ kanattan attığı topla ceza sahası içinde buluşan Atabey
'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
15. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Atabey'in şutu kaleci Alperen'in elinde kaldı.
54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Bauque'nin ceza sahası içine verdiği pasta Perovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
64. dakikada Muhammed Demirci'nin ceza sahası içine verdiği ara pasında topla buluşan İbrahim'in şutunu Ümraniyespor'un savunması son anda çizgiden çıkardı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yiğit Arslan xx, İlker Takpak
xx, Çetin Öncel xx
İstanbulspor: Alperen xx, Muhammed Ali
xx (Muhammed Demirci dk. 46 x), Etoga xx, Nascimento xx, Tuncerr xx, Ali Dere
xx, Barış Örücü x (Muhsin dk. 29 xx), Bauque xx, Cajic xx, Perovic xx, İbrahim Yılmaz
xx (Halil dk. 78 x)
Yedekler: Umut, Murat, Sammed, Asım
Teknik Direktör: Fatih
Tekke
Ümraniyespor: Burak xx, Oğuz xx, Appindangoye xx, Merthan xx, Mücahit xx, Vasilogiannis xx (Leandrinho dk. 57 x), Diabang xx (Emircan dk. 59 x), Serkan
xx, Timur xx, Madinda xx (Muhammed dk. 72 x), Atabey xx
Yedekler: Metin, Bahadır, Birol, Karahan
Teknik Sorumlu: Ahmet Taşyürek
Goller: Atabey (dk. 2) (Ümraniyespor), Perovic (dk. 54) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Bauque, Etoga, Muhammed Demirci, Ali Dere (İstanbulspor), Merthan (Ümraniyespor) - İSTANBUL
Atabey,İstanbulspor
14 Aralık 2018 Cuma 21:05