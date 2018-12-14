14 Aralık 2018, 21:05
»»

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor evinde Ümraniyespor ile karşılaştı.

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor evinde Ümraniyespor ile karşılaştı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Oğuz'un sağ kanattan attığı topla ceza sahası içinde buluşan Atabey'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

15. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Atabey'in şutu kaleci Alperen'in elinde kaldı.

54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Bauque'nin ceza sahası içine verdiği pasta Perovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

64. dakikada Muhammed Demirci'nin ceza sahası içine verdiği ara pasında topla buluşan İbrahim'in şutunu Ümraniyespor'un savunması son anda çizgiden çıkardı.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yiğit Arslan xx, İlker Takpak xx, Çetin Öncel xx

İstanbulspor: Alperen xx, Muhammed Ali xx (Muhammed Demirci dk. 46 x), Etoga xx, Nascimento xx, Tuncerr xx, Ali Dere xx, Barış Örücü x (Muhsin dk. 29 xx), Bauque xx, Cajic xx, Perovic xx, İbrahim Yılmaz xx (Halil dk. 78 x)

Yedekler: Umut, Murat, Sammed, Asım

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Ümraniyespor: Burak xx, Oğuz xx, Appindangoye xx, Merthan xx, Mücahit xx, Vasilogiannis xx (Leandrinho dk. 57 x), Diabang xx (Emircan dk. 59 x), Serkan xx, Timur xx, Madinda xx (Muhammed dk. 72 x), Atabey xx

Yedekler: Metin, Bahadır, Birol, Karahan

Teknik Sorumlu: Ahmet Taşyürek

Goller: Atabey (dk. 2) (Ümraniyespor), Perovic (dk. 54) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Bauque, Etoga, Muhammed Demirci, Ali Dere (İstanbulspor), Merthan (Ümraniyespor) - İSTANBUL Atabey,İstanbulspor
14 Aralık 2018 Cuma 21:05



YORUMLAR