Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Eskişehirspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor
evinde Eskişehirspor
'u ağırladı. Müsabaka İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
4. dakikada sol tarafta topla buluşan Ali Dere
'nin caza sahası içine çevirdiği topu kaleci Melih son anda uzaklaştırdı.
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Eslem'in ceza sahasına açtığı ortaya gelişine vuran Ali'nin şutu direğin yanından auta çıktı.
20. dakikada sol kanatta topla buluşan Tuncer'in yerden ceza sahasına verdiği pasta Uygar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
39. dakikada orta sahadan Sekidika'nın ceza sahası içine açtığı uzun ortada Emre'nin kafa vuruşunu kaleci Alperen kurtardı.
44. dakikada sol kanatta Ali Dere'nin açtığı ortada ceza sahası içinde topa dokunan İbrahim Yılmaz
'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emre'nin şutunu kaleci Alperen kornere çeldi.
74. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cajic'in plase şutunu kaleci Melih kornere çeldi.
77. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Erdal'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Hakan Ceylan
xx, Hüseyin Aylak
xx, Hakan Karabalcık xx
İstanbulspor: Alperen Uysal
xx, Muhsin Yıldırım
xx, Wellington
xx, Etoga xx, Duhan Aksu
xx, Onur Ergün
xx, Eslem Öztürk xx, Muhammed Enes
Durmuş xx (Bauque dk. 85 ?), Uygar Mert Zeybek
xxx (Cajic dk. 37 x), Ali Dere xxx (İbrahim Halil
dk. 68 x), İbrahim Yılmaz xxx
Yedekler: Umut, Muhammed Demirci
, Ali Aytemur, Perovic
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Eskişehirspor: Melih xx, Hakan xx, Berkay
xx, Erdal xxx, Mehmet Feyzi xx (Fıratcan dk. 77 x), Sekidika xx, Issah xx, Mete xx (Sissoko dk. 46 x), Emre xx, İbrahim xx (Milinkovic dk. 46 x), Mehmet xx
Yedekler: Ekrem, Furkan, Mevlüt, Cemali
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Uygar Zeybek (dk. 20), İbrahim (dk. 44) (İstanbulspor), Erdal (dk. 77) (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Issah (dk. 82) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Berkay, Milinkovic (Eskişehirspor) Wellington, Cajic, Alperen, Muhammed Enes (İstanbulspor) - İSTANBUL
Eskişehirspor, İstanbulspor, Spor
Kaynak: İHA