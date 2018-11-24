24 Kasım 2018, 18:06
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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Gençlerbirliği: 0

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Gençlerbirliği: 0

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

33. dakikada sol taraftan Tuncer'in ortasında ön direkte İbrahim Halil Çolak'ın dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan'da kaldı.

45+4. dakikada sol taraftan Halil Çolak'ın ortasında ön direkte İbrahim Yılmaz'ın dokunuşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak ağlara gitti. 1-0

49. dakikada sol taraftan Alper'in ortasında Nadir'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

51. dakikada sağ taraftan Ahmet İlhan'ın yaptığı ortada kale önünde Selçuk Şahin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

59. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Bouque'nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

79. dakikada sol kanatta topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Hakan ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

83. dakikada sağ taraftan Ahmet İlhan'ın ortasında kale önünde Nobre'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen'de kaldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Bilal Gölen xx, Hakan Karabalcık xx

İstanbulspor: Muhammed Uysal xx, Wellington xx, Akaminko xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Onur Ergün xx, Cajic xx, Arif Morkaya x (Muhsin Yıldırım dk. 43 x), Bauque xx, Barış Örücü xx (Mohammed Sammed dk. 63 x), İbrahim Halil Çolak xx (Murat Duruer dk. 78 x), İbrahim Yılmaz xxx

Yedekler: Umut Kaya, Yavuzhan Keleşoğlu, Atchom, Muhammed Demirci

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan xx, Ahmet Oğuz xx (Nadir Çiftçi dk. 46 x), Claro xx, Arnason xx (Deniz Yılmaz dk. 77 x), Alper Uludağ xx, Selçuk Şahin xx, Yasin Pehlivan xx, Bekir Yılmaz xx (Nobre dk. 46 x), Sessegnon xx, Ahmet İlhan Özek xx, Paraiba xx

Yedekler: Emrullah Şalk, Halil İbrahim Pehlivan, Yıldırım Mert Çetin, Berat Ayberk Özdemir

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 45+4 ve 79) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Sessegnon, Claro, Ahmet İlhan Özek, Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Hakan Arıkan (Gençlerbirliği) Muhsin Yıldırım, Halil Çolak, Mohammed Sammed (İstanbulspor) - İSTANBUL İbrahim Yılmaz,Gençlerbirliği,İstanbulspor
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:06



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