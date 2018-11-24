Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Gençlerbirliği: 0

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor
, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği
'ni 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
33. dakikada sol taraftan Tuncer'in ortasında ön direkte İbrahim Halil
Çolak'ın dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan'da kaldı.
45+4. dakikada sol taraftan Halil Çolak
'ın ortasında ön direkte İbrahim Yılmaz
'ın dokunuşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak ağlara gitti. 1-0
49. dakikada sol taraftan Alper'in ortasında Nadir'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
51. dakikada sağ taraftan Ahmet İlhan
'ın yaptığı ortada kale önünde Selçuk Şahin
'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
59. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Bouque'nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
79. dakikada sol kanatta topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Hakan ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
83. dakikada sağ taraftan Ahmet İlhan'ın ortasında kale önünde Nobre
'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen'de kaldı.
Stat: Esenyurt
Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Bilal Gölen xx, Hakan Karabalcık xx
İstanbulspor: Muhammed Uysal
xx, Wellington
xx, Akaminko xx, Tuncer Duhan Aksu
xx, Onur Ergün
xx, Cajic xx, Arif Morkaya
x (Muhsin Yıldırım
dk. 43 x), Bauque xx, Barış Örücü xx (Mohammed Sammed dk. 63 x), İbrahim Halil Çolak xx (Murat Duruer
dk. 78 x), İbrahim Yılmaz xxx
Yedekler: Umut Kaya, Yavuzhan Keleşoğlu, Atchom, Muhammed Demirci
Teknik Direktör: Fatih
Tekke
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan
xx, Ahmet Oğuz
xx (Nadir Çiftçi dk. 46 x), Claro xx, Arnason xx (Deniz Yılmaz
dk. 77 x), Alper Uludağ
xx, Selçuk Şahin xx, Yasin Pehlivan
xx, Bekir Yılmaz xx (Nobre dk. 46 x), Sessegnon xx, Ahmet İlhan Özek
xx, Paraiba xx
Yedekler: Emrullah Şalk
, Halil İbrahim Pehlivan
, Yıldırım Mert Çetin
, Berat Ayberk Özdemir
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 45+4 ve 79) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Sessegnon, Claro, Ahmet İlhan Özek, Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Hakan Arıkan (Gençlerbirliği) Muhsin Yıldırım, Halil Çolak, Mohammed Sammed (İstanbulspor) - İSTANBUL
İbrahim Yılmaz,Gençlerbirliği,İstanbulspor
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:06