08 Aralık 2018, 15:38
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Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - İstanbulspor: 1

Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - İstanbulspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

21. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf'un vuruşunda savunmaya da çarpan top yön değiştirerek ağlara gitti. 1-0

40. dakikada sağdan gelen ortada İbrahim'in kafa vuruşunda kaleci Furkan topu çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Ali Dere'nin yaptığı vuruşta kaleci topu kornere gönderdi.

53. dakikada kazanılan serbest vuruşta Muhammed Demirci'nin vuruşunda savunma oyuncusunun koluna çarpan top sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada penaltıyı kullanmak için beyaz noktaya İstanbulsporlu futbolcu Cajic, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Mustafa Aydın xx, Deniz Turgut xx, Kamil Çetin xx

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar xx, Arda xx, Can xx, Fatih Tultak xx, Abdullah xx (Ali Kemal dk. 88 ?), Arif xx (Berk dk. 65 xx), Cihan xx, Emre xx, Ahmet xx (Melih dk. 90 ?), Hüseyin x, Yusuf xx

Yedekler: Ferhat, Doğukan, Toykan, Batuhan

Teknik Direktör: Taner Öcal

İstanbulspor: Muhammed Alperen xx, Akaminko xx, Muhammed Ali Kurt xx, Ali Dere xx (Barış dk. 63 x), Tuncer xx, Cajic xx, Muhsin Yıldırım xx, Onur xx, Muhammed Demirci xx (Perovic dk. 75 x), İbrahim xx (David dk. 46 x), İbrahim Yılmaz xx

Yedekler: Umut, Wellington, Murat Duruer, Asım

Teknik Sorumlu: Orhan Çıkırıkçı

Goller: Yusuf Akbulut (dk. 21) (Karabükspor), Cajic (dk. 54 pen.) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Cihan, Arda, Furkan (Karabükspor), Onur, Muhammet Ali Kurt (İstanbulspor) - KARABÜK
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:38



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