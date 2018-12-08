Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - İstanbulspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Kardemir Karabükspor
, sahasında İstanbulspor
ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
21. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf'un vuruşunda savunmaya da çarpan top yön değiştirerek ağlara gitti. 1-0
40. dakikada sağdan gelen ortada İbrahim'in kafa vuruşunda kaleci Furkan topu çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Ali Dere
'nin yaptığı vuruşta kaleci topu kornere gönderdi.
53. dakikada kazanılan serbest vuruşta Muhammed Demirci'nin vuruşunda savunma oyuncusunun koluna çarpan top sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.
54. dakikada penaltıyı kullanmak için beyaz noktaya İstanbulsporlu futbolcu Cajic, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Mustafa Aydın
xx, Deniz Turgut
xx, Kamil Çetin
xx
Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar xx, Arda xx, Can xx, Fatih
Tultak xx, Abdullah xx (Ali Kemal
dk. 88 ?), Arif xx (Berk dk. 65 xx), Cihan xx, Emre xx, Ahmet xx (Melih dk. 90 ?), Hüseyin x, Yusuf xx
Yedekler: Ferhat, Doğukan, Toykan, Batuhan
Teknik Direktör: Taner Öcal
İstanbulspor: Muhammed Alperen
xx, Akaminko xx, Muhammed Ali
Kurt xx, Ali Dere xx (Barış dk. 63 x), Tuncer xx, Cajic xx, Muhsin Yıldırım
xx, Onur xx, Muhammed Demirci xx (Perovic dk. 75 x), İbrahim xx (David dk. 46 x), İbrahim Yılmaz
xx
Yedekler: Umut, Wellington
, Murat Duruer
, Asım
Teknik Sorumlu: Orhan Çıkırıkçı
Goller: Yusuf Akbulut
(dk. 21) (Karabükspor), Cajic (dk. 54 pen.) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Cihan, Arda, Furkan (Karabükspor), Onur, Muhammet Ali
Kurt (İstanbulspor) - KARABÜK
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:38