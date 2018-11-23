Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Balıkesir Baltok: 2

Balıkesir
Baltok, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor
'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
2. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan içeriye girmeye çalışan Sedat, rakibi Can Sıkılmaz tarafından düşürüldü. Orta hakem Can Sıkılmaz'a tereddütsüz direkt kırmızı kart gösterdi.
26. dakikada gelişen Karabükspor atağında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Berk'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.
38. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Okan'ın sert ve etkili vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
40. dakikada sol kanattan gelişen atakta Arif'in ceza sahası çaprazdan içeriye gönderdiği ortasında Oğuz yaptığı ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 1-1
64. dakikada kazanılan serbest vuruşta Nizamettin'in vuruşunda baraja çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
68. dakikada duvar pası yaparak ceza sahasına giren Balıkesirspor
'da Okan'ın çaprazdan vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Erkan Engin
xx, Erkan Akbulut
xx, Ali Can
Alp xx
Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar xx, Arda xx, Can ?, Fatih
Tultak xx, Abdullah x (Ali Kemal
dk. 78 x), Arif xx, Cihan xx, Ahmet xx (Melih Berat dk. 67 x), Hüseyin x, Berk xx (Batuhan dk. 57 xx), Yusuf xx
Yedekler: Ferhat, Sezer, Toykan, Fatih Kızılay
, Melih
Teknik Direktör: Taner Öcal
Balıkesir Baltok: Vukovic xx, Okan xx, Oğuz xx, Glumac xx, Bülent xx, Sedat xx, Cumali xx, Furkan Çil x (Foxi dk. 46 xx), Nizamettin xx (Muhammed Ali
dk. 83 x), Otoo xx (Mehmet dk. 53 xx), Abdülkadir xx
Yedekler: Atilla, Cüneyt, Uğur, Doğa
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Oğuz (dk. 40 k.k.) (Kardemir Karabükspor), Okan (dk. 38), Nizamettin (dk. 64) (Balıkesir)
Kırmızı kart: Can Sıkılmaz (dk. 2) (Karabükspor)
Sarı kartlar: Cihan, Arif, Hüseyin (Karabükspor) - KARABÜK
Balıkesir,Kardemir Karabükspor,Karabükspor