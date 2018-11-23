23 Kasım 2018, 21:12
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Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Balıkesir Baltok: 2

Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Balıkesir Baltok: 2

Balıkesir Baltok, Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 2-1 mağlup etti.

Balıkesir Baltok, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan içeriye girmeye çalışan Sedat, rakibi Can Sıkılmaz tarafından düşürüldü. Orta hakem Can Sıkılmaz'a tereddütsüz direkt kırmızı kart gösterdi.

26. dakikada gelişen Karabükspor atağında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Berk'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

38. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Okan'ın sert ve etkili vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

40. dakikada sol kanattan gelişen atakta Arif'in ceza sahası çaprazdan içeriye gönderdiği ortasında Oğuz yaptığı ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 1-1

64. dakikada kazanılan serbest vuruşta Nizamettin'in vuruşunda baraja çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

68. dakikada duvar pası yaparak ceza sahasına giren Balıkesirspor'da Okan'ın çaprazdan vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Erkan Engin xx, Erkan Akbulut xx, Ali Can Alp xx

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar xx, Arda xx, Can ?, Fatih Tultak xx, Abdullah x (Ali Kemal dk. 78 x), Arif xx, Cihan xx, Ahmet xx (Melih Berat dk. 67 x), Hüseyin x, Berk xx (Batuhan dk. 57 xx), Yusuf xx

Yedekler: Ferhat, Sezer, Toykan, Fatih Kızılay, Melih

Teknik Direktör: Taner Öcal

Balıkesir Baltok: Vukovic xx, Okan xx, Oğuz xx, Glumac xx, Bülent xx, Sedat xx, Cumali xx, Furkan Çil x (Foxi dk. 46 xx), Nizamettin xx (Muhammed Ali dk. 83 x), Otoo xx (Mehmet dk. 53 xx), Abdülkadir xx

Yedekler: Atilla, Cüneyt, Uğur, Doğa

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Oğuz (dk. 40 k.k.) (Kardemir Karabükspor), Okan (dk. 38), Nizamettin (dk. 64) (Balıkesir)

Kırmızı kart: Can Sıkılmaz (dk. 2) (Karabükspor)

Sarı kartlar: Cihan, Arif, Hüseyin (Karabükspor) - KARABÜK Balıkesir,Kardemir Karabükspor,Karabükspor
23 Kasım 2018 Cuma 21:12



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