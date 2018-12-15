15 Aralık 2018, 18:04
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Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 2 - Denizlispor: 3

Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 2 - Denizlispor: 3

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Denizlispor'a 3-2 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Denizlispor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sağ kanattan içeriye yerden gönderilen ortada savunmadan dönen topu ceza sahası içinde önünde bulunan Recep Niyaz'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

15. dakikada sol kanattan Furkan'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ziya'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

23. dakikada ara pasla ile sol kanatta topla buluşan Burak Çalık, çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

25. dakikada sol kanattan gelişen atakta penaltı çizgisi üzerinde topla buluşan Yusuf'un plase vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-3

46. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf'un geriye doğru pasında Berk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Emre Malok xx, Oğuz Kaan Çalışer xx, Murat Altan xx

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar xx, Arda xx, Can xx, Ali Kemal xx, Abdullah xx, Berk xx, Batuhan xx (Arif dk. 73 xx), Emre xx, Ahmet xx, Hüseyin xx, Yusuf xx

Yedekler: Ferhat, Doğukan, Toykan, Sezer, Fatih Kızılay, Melih

Teknik Direktör: Taner Öcal

Denizlispor: Stackhowiak xx, Taha Can xx, Deniz Vural xx, Ziya Alkurt xx, Mehmet Akyüz x (Tisdell dk. 44 x), Recep Niyaz xx, Burak Çalık xx (Seddar dk. 87 ?), Furkan Şeker xx,, Kerem Can xx, Abdülkerim Bardakcı xx, Mbamba xx (dk. 46 Burak Altıparmak xx)

Yedekler: Asil Kaan, Muhammed, Gökhan, Cenk

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Goller: Yusuf (dk. 25), Berk (dk. 46) (Karabükspor), Recep Niyaz (dk. 3), Ziya Alkurt (dk. 15), Burak (dk. 23) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Ali Kemal, Berk, Batuhan, Emre, Yusuf, Ahmet (Karabükspor), Recep Niyaz (Denizlispor) - KARABÜK Kardemir Karabükspor,Denizlispor,Karabükspor
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:04



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