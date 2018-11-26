Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - Elazığspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Bolu
'da oynanan Osmanlıspor- Elazığspor
karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Elazığspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet'in vuruşunda top savunmadan geri döndü.
29. dakikada Caner Arıcı
'nın sağ kanattan ortasında Erıc Ayuk'un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
31. dakikada ceza sahasında topla buluşan Andreas Tatos'un sert şutunda top ağlara gitti. 1-0
36. dakikada Osmanlıspor atağında kaleci Soner'le karşı karşıya kalan Gueye'nin sert müdahalesine hakem faul kararı verdi. Soner'le Gueye'nin tartışmaya başlamasının ardından hakem Gueye'nin Soner'e kafa attığı gerekçesiyle Gueye'yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
59. dakikada Osmanlıspor atağında ceza sahasında topu alan Mertan'ın savunmayı geçerek yaptığı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
76. dakikada Muhammed Bayır'ın ceza sahası içine derinlemesine pasında topla buluşan Beykan Şimşek
'in şutu direkten döndü.
Stat: Bolu Atatürk
Stadyumu
Hakemler: Burak Şeker
xx, Burak Cansız xx, Çetin Öncel xx
Osmanlıspor: Kacemarskas xx, Numan Çürüksu
xx, Anıl Karaer
xx, Muhammed Bayır xx, Caner Arıcı xx, Sinan Kurt xx (Mertan Caner
Özgürk dk. 40 xxx), Hasan Kılıç
xx, Eric Ayuk xx (Beykan Şimşek dk. 56), Lumanza xx, Burhan Eşer
xx (Oğuzhan Erdoğan
dk 74), Gueye x
Yedekler: Abdulaziz, Sharafabad, Furkan Özçal
, Ndiaye
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin xx, Orhan Şam
xx, Mehmet Yiğit xx, Emre Öztürk xx, Fırat Okur xx, Kadir Bekmezci
xx, Bagayoko xx (Kadir Taşoğlu dk. 62 x), Ahmet Aras
xx, Andreas Tatos xxx, Adem Alkaşi
xx, Diarra xx (Murathan Özen dk. 74 x)
Yedekler: Ahmet Doğan
, Idrissa Diarra, Onur Alsu, Eren Çinkılıç, Erhan Çınar
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Goller: Andreas Tatos (dk. 31) (Tetiş Yapı Elazığspor), Mertan (dk. 59) (Osmanlıspor)
Kırmızı Kart: Gueye (dk. 36) (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: Bagayoko, Soner Şahin, Emre Öztürk, Adem Alkaşi (Tetiş Yapı Elazığspor), Beykan Şimşek, Anıl Karaer (Osmanlıspor) - BOLU
Bolu,Elazığspor
26 Kasım 2018 Pazartesi 21:06