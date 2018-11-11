11 Kasım 2018, 21:14
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Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - İstanbulspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - İstanbulspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Osmanlıspor, sahasında İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Murat Temel xx, Cemal Alpay xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Caner xx, Tugay xx, Mbu xx, Burhan xx (Oğuzhan dk. 86 ?), Hasan, Muhammed Bayır xx, Numan xx, Lembi xx (Beykan dk. 73 x), Anıl xx, Gueye xxx (Mertan dk. 90+1 ?),

Yedekler: Abdulaziz, Sinan, Furkan, Ndiaye

Teknik Direktör: Osman Özköylü

İstanbulspor: Muhammed Alperen x, Nascimento xx, Ali Dere x, İbrahim xx, Onur xx, Cajic xx, Atchom xx (Barış dk. 46 x), Arif xx, Tuncer xx, İbrahim Halil x (Muhsin dk. 56 x), Bauque x (Muhammed Demirci dk. 70 x)

Yedekler: Umut, Yavuzhan, Murat, Akaminko

Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı

Goller: Gueye (dk. 11 pen.) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Atchom, İbrahim Halil, Tuncer, Onur (İstanbulspor), Tugay, Karcemarskas, Beykan (Osmanlıspor)

Kırmızı kart: Ali Dere (dk. 42) (İstanbulspor) - ANKARA İstanbulspor
11 Kasım 2018 Pazar 21:14



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