Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - İstanbulspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor, sahasında İstanbulspor
'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Ramazan Keleş
xx, Murat Temel xx, Cemal Alpay xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Caner xx, Tugay xx, Mbu xx, Burhan xx (Oğuzhan dk. 86 ?), Hasan, Muhammed Bayır xx, Numan xx, Lembi xx (Beykan dk. 73 x), Anıl xx, Gueye xxx (Mertan dk. 90+1 ?),
Yedekler: Abdulaziz, Sinan, Furkan, Ndiaye
Teknik Direktör: Osman Özköylü
İstanbulspor: Muhammed Alperen
x, Nascimento xx, Ali Dere
x, İbrahim xx, Onur xx, Cajic xx, Atchom xx (Barış dk. 46 x), Arif xx, Tuncer xx, İbrahim Halil
x (Muhsin dk. 56 x), Bauque x (Muhammed Demirci dk. 70 x)
Yedekler: Umut, Yavuzhan, Murat, Akaminko
Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı
Goller: Gueye (dk. 11 pen.) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Atchom, İbrahim Halil, Tuncer, Onur (İstanbulspor), Tugay, Karcemarskas, Beykan (Osmanlıspor)
Kırmızı kart: Ali Dere (dk. 42) (İstanbulspor) - ANKARA
İstanbulspor
11 Kasım 2018 Pazar 21:14