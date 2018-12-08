Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 3 - Afjet Afyonspor: 2

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Bolu Atatürk
Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Afjet Afyonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
2. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Kılıç
plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
20. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde kaleciden dönen topa sert vuran Ersel Aslıyürek'in şutu ağlara gitti. 1-1
65. dakikada Sinan Kurt'un ceza sahası dışından sert şutu ağlara gitti. 2-1
85. dakikada Osmanlısporlu oyuncuların ceza sahası içerisindeki müdahalesine hakem penaltı verdi.
86. dakikada Oltan
Karakullukçu'nun kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 2-2
89. dakikada Seyfettin Sedef'in ceza sahası içerisindeki müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada Anıl Karaer
'in kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 3-2
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan
xx, Furkan Ürün xx, Enes Ata xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Anıl Karaer xxx, Ndiaye xx, Numan Çürüksu
xx, Muhammed Bayır xx, Tugay Kacar xx, Hasan Kılıç xxx, Sinan Kurt xxx, Burhan Eşer
xx (Caner Arıcı
dk. 82), Eric Ayuk xx (Beykan Şimşek
dk. 60 xx), Mertan Caner
Öztürk xx
Yedekler: Abdulaziz Demircan
, Ali Eren
İyican, Sharafabad, Furkan Yaman
, Furkan Özçal
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan xx, Renato Arapi xx, Bayram Çetin
xx, Seyfettin Sedef xx, İsmet Benli xx, Nazmi Candoğan xx, Taşkın İlter xx, Mendy xx (Oltan Karakullukçu dk. 70 xx), Yasin Yener xx (Enes Ata dk. 80 x), Sinan Özkan
xx (Aykut Uluç dk. 85 x), Ersel Aslıyürek xxx
Yedekler: Ahmet Kaaan Elçi, Timuçin Aşcıgil, Onur Ramazan Toprak
, Erdi Zengin
Teknik Direktör: Serhat Güller
Goller: Hasan Kılıç (dk. 2) Sinan Kurt (dk. 65) Anıl Karaer (dk. 90)(Osmanlıspor), Ersel Aslıyürek (dk. 20), Oltan Karakullukçu (dk. 86) (Afjet Afyonspor)
Sarı Kartlar: Tugay Kacar (dk.26), Ndiaye (dk. 85), Caner Arıcı (dk. 90+1) (Osmanlıspor) İsmet Benli (dk. 29), Yasin Yener (dk. 62), Bayram Çetin (dk. 76) (Afjet Afyonspor)
Kırmızı Kart: Seyfettin Sedef (dk. 89) (Afjet Afyonspor) - BOLU
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:44