17 Şubat 2019, 18:03
»»

Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'u ağırladı.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, rakibini 3-0 mağlup etti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Caner Ak xx, Emin Yıldırım xx, Ali Can Alp xx

Osmanlıspor: Abdulaziz xx, Caner xx, Sinan xx (Galip dk. 46 xx), Ayuk xx, Burhan Eşer xx (Beykan Şimşek dk. 79 x), Hasan xx (Atakan dk. 70 x), Muhammed xx, Numan xx, Lumanza xx, Anıl xx, Magaye Gueye xxx

Yedekler: Castanero, Todorovic, Privat, Mehmet

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Kardemir Karabükspor: Furkan x, Arda x, Ahmet x, Fatih xx, Berkay xx, Can x, Hüseyin xx, Emre x (Oğuz dk.90 ?), Batuhan xx, Cihan x (Toykan dk. 87 ?), Arif xx (Berk dk. 72 x)

Yedekler: Ferhat, Abdullah, Sezer, Fatih

Teknik Direktör: Taner Öcal

Goller: Magaye Gueye (dk. 30 ve 90+3), Ayuk (dk. 52) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Caner (dk. 58) (Osmanlıspor), Arda (dk. 29), Berkay (dk. 31), Arif (dk. 53), Fatih (dk. 74) (Kardemir Karabükspor) - ANKARA
Kaynak: İHA


YORUMLAR