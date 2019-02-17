Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor
'u ağırladı. Ev sahibi ekip, rakibini 3-0 mağlup etti.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Caner Ak xx, Emin Yıldırım
xx, Ali Can
Alp xx
Osmanlıspor: Abdulaziz xx, Caner xx, Sinan xx (Galip dk. 46 xx), Ayuk xx, Burhan Eşer
xx (Beykan Şimşek
dk. 79 x), Hasan xx (Atakan dk. 70 x), Muhammed xx, Numan xx, Lumanza xx, Anıl xx, Magaye Gueye xxx
Yedekler: Castanero, Todorovic, Privat, Mehmet
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Kardemir Karabükspor: Furkan x, Arda x, Ahmet x, Fatih
xx, Berkay
xx, Can x, Hüseyin xx, Emre x (Oğuz dk.90 ?), Batuhan xx, Cihan x (Toykan dk. 87 ?), Arif xx (Berk dk. 72 x)
Yedekler: Ferhat, Abdullah, Sezer, Fatih
Teknik Direktör: Taner Öcal
Goller: Magaye Gueye (dk. 30 ve 90+3), Ayuk (dk. 52) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Caner (dk. 58) (Osmanlıspor), Arda (dk. 29), Berkay (dk. 31), Arif (dk. 53), Fatih (dk. 74) (Kardemir Karabükspor) - ANKARA
Kaynak: İHA