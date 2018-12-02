02 Aralık 2018, 17:02
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Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - Osmanlıspor: 1

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - Osmanlıspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Ümraniyespor, sahasında Osmanlıspor’a 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor, sahasında Osmanlıspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Emin Yıldırım xx, Ali Can Alp xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Tarık Tekdal xx, Oğuz Ceylan xx, Mücahit Albayrak x, Appindangoye xx, Vasilogiannis xxx, Emircan Altıntaş x (Atabey Çiçek dk. 56 x), Serkan Göksu x (Recep Aydın dk. 46 x), Timur Temeltaş x (Bahadır Taşdelen dk. 67 x) Madinda x, Leandrinho x

Yedekler: Metin Erol, Merthan Açıl, Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Anıl Karaer xxx, Muhammed Bayır xx, Numan Çürüksu xx, N'Diaye xxx, Mbu xxx, Lembi xx (Sinan Kurt dk. 90 ?), Tugay Kaçar xx, Burhan Eşer xx (Beykan Şimşek dk. 84 ?), Hasan Kılıç xxx, Mertan Caner xx (Furkan Yaman dk. 80 ?)

Yedekler: Abdülaziz Demircan, Ali Eren, Sadeghian, Furkan Özçal

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Gol: Hasan Kılıç (dk. 48) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Serkan Göksu, Leandrinho (Ümraniyespor), Mertan Caner, Karcemarskas, Lumanza, Muhammed Bayır (Osmanlıspor) - İSTANBUL Atabey Çiçek
02 Aralık 2018 Pazar 17:02



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