Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 2

Kaynak: İHA

Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Gazişehir, geriye düştüğü mücadeleden Kerim'in golleriyle 2-1 galip ayrılmayı başardı.Maçtan dakikalar13. dakikada Leandirho ceza sahası içinde topla buluştu. Dengesini kaybeden Leandrinho pasını Alaaddin'e çıkardı. Bu futbolcunun pasında Emircan şutunu çekti ancak savunma son anda topu kornere gönderdi.31. dakikada kullanılan serbest vuruşta Gazişehir savunmasının uzaklaştıramadığı top Emircan'da kaldı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği pasta Muhammed topu ağlara göndermeyi başardı. 1-034. dakikada gelişen Gazişehir atağında Mehmet Erdem sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Müsait pozisyondaki Oğulcan kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden auta gitti.38. dakikada Gazişehir savunmasında Oğuz'un yaptığı büyük hatada topu kapan Leandrinho kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda top direğin dibinden dışarıya çıktı.45. dakikada Oğulcan rakip yarı sahada kaptığı topla Ümraniyespor ceza sahası içine girip müsait pozisyondaki Kerim'i gördü. Kerim de topa gelişine vurarak beraberliği getiren isim oldu. 1-173. dakikada Gazişehir Gaziantep'in yakaladığı kontratakta Igor, savunmanın arkasına sarkan Kerim'i gördü. Ceza sahasına girer girmez şutunu atan Kerim, takımını öne geçiren isim oldu. 1-2Stat: Ümraniye BelediyeHakemler: Erkan Özdamar xx, Cem Satman xx, Utku Tunavelioğlu xxÜmraniyespor: Burak x (Metin dk. 77 x), Alaaddin x, Appindangoye xx, Merthan x, Yasir xx, Timur x (Madinda dk. 69 x), Muhammed xxx, Leandrinho x (Vasilogiannis dk. 61 x), Recep x, Emircan xx, Atabey xxYedekler: Tarık, Gökhan, Dialiba, BahadırTeknik Direktör: Ahmet TaşyürekGazişehir Gaziantep: Günay xx, Oğuz xx, Uğur Arslan xxx, Ahmet xx, Mehmet Erdem xxx, Segbefia xxx, Gökhan xxx, Oğulcan xxx (Erhan dk. 90+1 ?), Igor xxx, Kerim xxx (Cihat dk. 86 ?), Sow x (Poepon dk. 66 xx)Yedekler: Nihat, Rıdvan, Mücahit, KenanTeknik Direktör: Mehmet AltıparmakGoller: Muhammed (dk. 31) (Ümraniyespor), Kerim (dk. 45 ve 73) (Gazişehir Gaziantep)Sarı kartlar: Alaaddin, Yasir (Ümraniyespor), Uğur Arslan, Kerim, Oğuz (Gazişehir Gaziantep) - İSTANBUL