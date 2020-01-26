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Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

Türkiye Judo Federasyonu'nun yurt içindeki ilk faaliyeti olan Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis'te yapılan müsabakalarla tamamlandı.

26.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:20Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi
Judo Federasyonu'nun yurt içindeki ilk faaliyeti olan Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, 'te yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Kilis Beşevler Spor Salonu'nda üç gündür devam eden Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, sona erdi. Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, şampiyonanın Kilis'te yapılmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Buraya gelirken insanların kafasında olan soru işaretlerinin kalktığını gördük. Gerçekten başarılı bir organizasyon oldu. Bugün bu organizasyonu tamamlamış oluyoruz. Buradan valimize, belediye başkanımıza, il müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Ayrıca esnaflarımıza da teşekkür ediyorum. Kilis bütün misafirperverliğini gösterdi. Sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz mutlu bir şekilde burayı tamamlayarak, bundan sonraki yeni organizasyonlarda buluşmak üzere en kısa zamanda gelmek istiyoruz. Asıl amacımız burada Ümit Mili Takım'ın seçmesiydi. Böyle güzel bir organizasyonu Kilis'te yapmaktan, başarılı bir şekilde bitirmekten mutluyuz. Geleceğimizi seçtiğimiz bir organizasyon oldu. Bizim ve Kilis halkı için güzel bir organizasyondu" dedi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Remzi Arkaltı, judo müsabakalarını takip eden isimler arasındaydı. - KİLİS

Türkiye, Kilis, Spor

Kaynak: İHA

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