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Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi 19.Hafta

Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi 19.hafta karşılaşmasında Hes Kablo Kayserispor evinde oynadığı maçta 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

26.01.2020 08:37 | Son Güncelleme: 26.01.2020 08:42Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi 19.Hafta
Toto Akademi Elit U17 Ligi 19.hafta karşılaşmasında Hes Kablo Kayserispor evinde oynadığı maçta 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-Kırmızılılar aldığı galibiyetle puanını 30 yaparak 8.sıradaki yerini korudu.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Yusuf Uğulu xx, Yaşar Özçetin xx, Bekir Kahraman xx

Hes Kablo Kayserispor U17: Abdulkadit Taştan xxx, Sabahattin Semi Şahin xxx, Fevzi Can Kelebek xxx, Mustafa Adıktı xxx, Göktuğ Yayla xxx, Ahmet Can Kenger xxx, Hayrullah Erkip xxx, (Dk.87 Alperen Elmas x), Halil Can Durmuş xxx, Yunus Emre Kılınç xxx, (Dk.80 Ahmet Kağan Malatyalı x), Mehmet Eray Özbek xxx, Ethem Balcı xxx, (Dk.90 Zafer Sunca x)

MKE Ankaragücü U17: Halil Bağçı x, Buğra Eşref x, Kadircan Toksoy xx, Fatih Kılıccı x, Baran Döner x, Ulaş Yılmaz x, (Dk.80 Sevet Saçma x), Kaan İlker Görmez x, (Dk.70 Atakan x), Berkay Ateşyakan x, Frukan Ceylan x, Berke Gürbüz x, Yasin Güvenoğlu x (Dk.58 İbrahim Davşan x),

Goller: Harullah Erkip Dk.98 ve 47 (Hes Kablo Kayserispor U17), Kaan İlker Görmez Dk.7 (MKE Ankaragücü U17) - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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