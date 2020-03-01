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Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 24.Hafta

Spor Toto Akademi Elit U19 Liginin 24.haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında oynadığı maçta Göztepe A.Ş ilk yarıda Bora Barlas'ın golü ile 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

01.03.2020 09:11 | Son Güncelleme: 01.03.2020 09:11Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 24.Hafta
Toto Akademi Elit U19 Liginin 24.haftasında Hes Kablo sahasında oynadığı maçta Göztepe A.Ş ilk yarıda Bora Barlas'ın golü ile 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Ramazan Haymana xx, Furkan Ulu xx, Turan Çelik xx

Hes Kablo Kayserispor U19: Doğan Alemdar xxx, Ahmet Kürşat Kılıç xxx, Erden Tomarza xxx, Sinan Ayhan xxx, Ömer Memiş xxx, Ahmet Zekeriya Kartal xxx, Bora Barlas xxx, Hakan Çıtak xxx, Süleyman Okçu xxx, Selahattin Seyhun xxx, Yiğit Yavuz Deniz xxx

Göztepe A.Ş U19: Eren Bilen xx, Erkam Kömür xx, Doğu Demirkol xx, Tibet Öniz xx, Muharrem Uçar xx, Furkan Kozhan xx, Yılmaz Basravi xx, Metin Yıldırım xx, Barış Köktürk xx, Alper Aşkın xx, Efe Binici xx

Gol: Bora Barlas (dk.44) (Hes Kablo Kayserispor U19) - KAYSERİ

Bora Füzesi, Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: İHA

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1.03.2020 09:53:39