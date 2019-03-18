Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta oynanan Talasgücü Belediyespor ligin 22.haftasında sahasında oynadığı maçta 68 Aksaray
Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Spor Kompleksi Dış Saha
Hakemler: Metehan Ayyürek xx, Mustafa Güçer xx, Cem Mustafa Akpınar
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Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut
Mete xx, Burak Öztürk xx, Mehmet Tahir
Kalem xx, Adem Demiroğlu x, Recep Daylak xx, Mustafa İlkay Kartal
xx, Ertuğrul Yaman xx, Ali Yılmaz x, Chukwuemeka Gabrıel Kalu xx, Göksel Arsoy
xx, Furkan Özdemir xx
68 Aksaray Belediyespor: Mehmet Akif Önal xx, Özkn Yılmaz xxx, Ömer Çiçek
xxx, Ndong Meye Laurys xxx, Enes Soy xxx, Eray Eren xxx, Uğur Yalçın
xxx, Şafak Bayraktar xxx, İbrahim Konuksever xxx, Vehbi Furkan Yıldırım
xxx, Emre Erol
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Goller: Furkan Özdemir dk 39 (Talasgücü Belediyespor), Uğur Yalçın dk 5, Ndong Meye Laurys dk 58 (68 Aksaray Belediyespor) - KAYSERİ
Mustafa Kemal Atatürk, Aksaray, Spor
Kaynak: İHA