Spor
Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta 4.haftada Mersin Stadyumunda oynanan karşılaşmada İçel İdman Yurduspor ile Yahyalıspor golsüz berabere kaldılar ve puanları paylaştılar. Ev sahibi ekipte 3 oyuncu kırmızı kart gördü.
Yahyalıspor, güçlü rakibi karşısında galibiyeti kaçıran ekip olurken maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
Stat: Mersin Stadyumu
Hakemler: Murat Durgutoğlu xx, Muhammet Mahmut Delimazı xx, Mehmet Sonay xx
İçel idman Yurduspor: Sertaç Güzel xx, Uğur Bingöl xx, Burak Altındaş xx, Hurşit Velioğlu xx, Aslan Gök xx, Süleyman Öztürk xx, Onur Kaya xx, Mustafa Özkaya xx, Mahmut Metin xx, Mehmet Şükrü Önder xx,Fazlı Ayan xx
Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım xx, Melik Barış xx, Turgay Aydoğan xx, Ümit Kale xx, Çağatay Polatdemir xx, (Ahmet Canpolat x dk 47), Can Ölçer xx, İsmet Yazgan xx, Latif Aydemir xx, (Okan Yenidünya x dk 70), Süleyman Öztürk xx, (Ersoy Yılmaz x dk 75), Ramazan Durdu xx, Emre Özden xx
Gol: Yok
Kırmızı Kartlar: Fazlı Ayan, Mehmet Şükrü Önder ve Onur Kaya (İçel İdman Yurduspor) - KAYSERİ