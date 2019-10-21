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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Tüysüzspor'u 3-0'lık sonuçla yenerek Kayseri'ye 3 puanla döndü.

21.10.2019 09:04Spor Toto Bölgesel Amatör Lig
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Tüysüzspor'u 3-0'lık sonuçla yenerek Kayseri'ye 3 puanla döndü.

Stat: Osmaniye Cevdetiye 4 Nolu Saha

Hakemler: Ali Emir Yolcu xx, Emrah Selim Göl xx, Ercan Çat

Tüysüzspor: Oğuzhan Dertli x, Metehan Karslı x, Ahmet Atalay x, Mehmet Oğultarhan x, Halil Dalanbaz x, Muzaffer Gebeci x, Alpaslan Devlet Yüce x, Muhameed Dingil x, Erdem Körce x, İlhan Kazar x, Oktay Alkan x

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xxx, Ali Yılmaz xxx, Muhammed İbrahim Şahinkaya xxx, Yunus Öztürk xxx, Burak Öztürk xxx, Recep Daylak xxx, Mustafa İlkay Kartal xxx, Resul Ekrem Turhan xxx, Burak Gezer xxx, Bünyamin Demir xxx, Furkan Özdemir xxx

Goller: Furkan Özdemir dk.18 ve 27, Burak Öztürk dk.73 (Talasgücü Belediyespor)

Kırmızı Kart: Erdem Körce dk.90+3 (Tüysüzspor) - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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