Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig. 5. Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor deplasmanda oynadığı maça 7 Mart Kadirli
Demirspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Stat: Kadirli İlçe Stadı
Hakemler: Buğrahan Dilhan İnanır, Emre Tatar
, Onur Tek
7 Mart Kadirli Demirspor: Ali Dinçgözoğlu, Mehmet Akdaş, Ahmet Durmuşoğlu, Anıl Kapıkıran, Berk Ercan
, Burak Yıldır, Mehmet Rıdvan Yıldız, Alperen Ellez, Kayhan
Kılavuz, Ulaşcan Özdeniz, Anthony Okoronkwo
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Mustafa Bulut
, Adem Demiroğlu, Rafet Kayapınar
, Recep Daylak, Burak Öztürk, Canberk Soykuvvet, Furkan Özdemir, (Dk 82 Ali Yılmaz), Sedat Burak Altay
, Ertuğrul Yalman, (Dk 89 Kubilay Kaan
Türk), Mustafa İlkay Kartal
, Yusuf Eser (Dk 68 Ozan Kaan Özdemir)
Goller: Uluşcan Özdeniz dk 79 (7 Mart Kadirli Demirspor) Dk.8 Mustafa İlkay kartal dk 8, Ertuğrul Yalman dk 17 (pen) (Talasgücü Belediyespor)
Kırmızı Kart: Mehmet Rızvan Yıldız dk 81
(7 Mart Kadirli Demirspor) - KAYSERİ
Kadirli
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:36