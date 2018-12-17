Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta dün oynanan karşılaşmada Talasgücü Belediyespor sahasında İskenderun
Belediye Gençlik ve Spor'u 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Stat: Kadir Has
Yan Açık Saha
Hakemler: Hasan Can Tamtekin xxx, Murat Oruç xxx,Enes Temel xxx
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Bulut
xxx, Adem Demiroğlu xxx, Burak Öztürk xxx, Mehmet Tahir
Kalem xxx, Recep Daylak xxx, Canberk Soykuvvet xxx, Mustafa İlkay Kartalxxx (Ali Yılmaz xx dk 71) Sedat Burak Altay
xx, (Ozan Kaan
Özdemir xxx dk 58) Furkan Özdemir xxx, Yusuf Eser xxx, (Kubilay Kaan Türk x dk 89), Ertuğrul Yalman xxx
İskenderun Belediye Gençlik ve Spor: İsmail Turhan xxx, İbrahim Öz
xx, Volkan Ayseki xxx, Cabbar Çelik xx, Can Taylan xxx, Akan Karasu
xx, Samed Aytekin xx, İzzettin Ekin xx, M. Onur Demir
xx, Ömer Faruk Kartal xx, Mustafa Yıldız xx
Goller: Ertuğrul Yalman (penaltı) dk 15, Ozan Kaan Özdemir dk 65 (Talasgücü Belediyespor) Volkan Akseki
dk 25 (İskenderun Belediye Gençlik ve Spor) - KAYSERİ
Bora Füzesi,İskenderun
Kaynak: İHA