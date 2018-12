Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup

Kaynak: İHA

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta dün oynanan karşılaşmada Talasgücü Belediyespor sahasında İskenderun Belediye Gençlik ve Spor'u 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.Stat: Kadir Has Yan Açık SahaHakemler: Hasan Can Tamtekin xxx, Murat Oruç xxx,Enes Temel xxxTalasgücü Belediyespor: Mustafa Bulut xxx, Adem Demiroğlu xxx, Burak Öztürk xxx, Mehmet Tahir Kalem xxx, Recep Daylak xxx, Canberk Soykuvvet xxx, Mustafa İlkay Kartalxxx (Ali Yılmaz xx dk 71) Sedat Burak Altay xx, (Ozan Kaan Özdemir xxx dk 58) Furkan Özdemir xxx, Yusuf Eser xxx, (Kubilay Kaan Türk x dk 89), Ertuğrul Yalman xxxİskenderun Belediye Gençlik ve Spor: İsmail Turhan xxx, İbrahim Öz xx, Volkan Ayseki xxx, Cabbar Çelik xx, Can Taylan xxx, Akan Karasu xx, Samed Aytekin xx, İzzettin Ekin xx, M. Onur Demir xx, Ömer Faruk Kartal xx, Mustafa Yıldız xxGoller: Ertuğrul Yalman (penaltı) dk 15, Ozan Kaan Özdemir dk 65 (Talasgücü Belediyespor) Volkan Akseki dk 25 (İskenderun Belediye Gençlik ve Spor) - KAYSERİ