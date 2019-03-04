Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, evinde oynadığı maçta Hatay
ekibi Kırıkhanspor
'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Atatürk
Spor Kompleksi Dış Saha
Hakemler: Umut Kılıç xx, Emre Karagel xx, Kadir Akıllı xx
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut
Mete xxx, Ali Yılmaz xxx, Recep Daylak xxx, Burak Öztürk xxx, Mehmet Tahir
Kalem xxx, Chekwuemeka Gabriel Kalu xxx, (Sedat Burak Altay
xx dk 67), Dursun Erdem Yıldız xxx, Göksel Arsoy
xxx, Ertuğrul Yalman xxx ( Mustafa Erkoç xx dk 85), Mustafa İlkay Kartal
xxx, Furkan Özdemir xxx (Lukman Tobi İwaloye xx dk 77)
Kırıkhanspor: Tayfun Bekir Yıldırımhan x, Suat Beliktaş z, Metehan Uçak x, Mehmet Akdaş*, Hüseyin Akmaz x, Serbay Keskin
x, Adlan Canlika x, Mehmet Cemil
Albayrak x, Mahmut Dalgıç x, Buran Tulun x, İlyas Yılmaz
x
Goller: Ertuğrul Yalman dk 19, Furkan Özdemir dk 20, Dursun Erdem Yıldız dk 90 (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ
Spor
Kaynak: İHA