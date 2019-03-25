Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta dün Mersin
'de oynanan karşılaşmada Talasgücü Belediyespor, İçelspor'a 2-0 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı.
Stat: Mersin stadyumu
Hakemler R: Ramazan Doğanay xx, Mustafa Burak
Kuş xx, Metin Uçar xx
İçelspor: Sertaç Güzel xxx, Uğur Bilgöl xxx, Atalay Demirbağ xxx, İmam Almas xxx, Samet Sarıkaya
xx (Sefer Sever xxx dk 63), Sertaç Şahin xxx, Recep Çoban xxx, Ebubekir Yardım xxx, Hakan Doğan xxx, Gürhan Özdemir xxx, Mykola Ahapov xxx
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut
Mete xx, Adem Demiroğlu x (Ali Yılmaz x dk 22), Burak Öztürk xx, Mehmet Tahir
Kalem xx, Recep Daylak xx, Mustafa İlkay Kartal
x, Chukwuemeka Gabriel Kalu xx, Lukman Tobı Iwaloye x (Dursun Erdem Yıldız x dk 65), Furkan Özdemir xx, Yusuf Eser xx, Ertuğrul Yalman xx
Goller: Samet Sarıkaya (dk 77), Sefer Sever (dk 90+1) (İçelspor) - KAYSERİ
Mersin, Spor
Kaynak: İHA