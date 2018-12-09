09 Aralık 2018, 09:41
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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.grup 12.hafta

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.grup 12.hafta

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta dün oynanan karşılaşmada Adana Kiremithanespor, Talasgücü Belediyespor’u evinde 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta dün oynanan karşılaşmada Adana Kiremithanespor, Talasgücü Belediyespor'u evinde 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Talasgücü Belediyespor, iyi oynadığı maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Stat: Adana Kayhan Kaynak Kardeş Stadı

Hakemler: Burak Filik xxx, Mehmet Ali Çetin xx, Perihan Ece xx

Adana Kiremithanespor: Feyzi Delikanlı xxx, Vedat Araz xx, David Simbo xx, Emre Karagüzül xxx, Uğur Kaynak xx, İlhan Aydoğdu xx,Berat Demirbuğa xx, Şahin Çakır xxx, Muhittin Tümbül xxx, Server Yılmaz xx, Cengiz Argüç Argın xxx

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Bulut xx, Adem Demiroğlu xx, Mehmet Tahir Kalem xx, Recep Daylak xx, Burak Öztürk xx, Canberk Soykuvvet xx, Furkan Özdemir xx, Sedat Burak Altay xx, Ertuğrul Yalman xx, Mustafa İlkay Kartal xx, Yusuf Eser xx

GOL: Şahin Çakır dk 45 (Adana Kiremithanespor) - KAYSERİ Şahin Çakır,Adana
09 Aralık 2018 Pazar 09:41



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