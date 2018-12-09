Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.grup 12.hafta

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta dün oynanan karşılaşmada Adana
Kiremithanespor, Talasgücü Belediyespor'u evinde 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Talasgücü Belediyespor, iyi oynadığı maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
Stat: Adana Kayhan
Kaynak Kardeş Stadı
Hakemler: Burak Filik xxx, Mehmet Ali Çetin
xx, Perihan Ece xx
Adana Kiremithanespor: Feyzi Delikanlı xxx, Vedat Araz xx, David Simbo xx, Emre Karagüzül xxx, Uğur Kaynak xx, İlhan Aydoğdu
xx,Berat Demirbuğa xx, Şahin Çakır
xxx, Muhittin Tümbül xxx, Server Yılmaz xx, Cengiz Argüç Argın xxx
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Bulut
xx, Adem Demiroğlu xx, Mehmet Tahir
Kalem xx, Recep Daylak xx, Burak Öztürk xx, Canberk Soykuvvet xx, Furkan Özdemir xx, Sedat Burak Altay
xx, Ertuğrul Yalman xx, Mustafa İlkay Kartal
xx, Yusuf Eser xx
GOL: Şahin Çakır dk 45 (Adana Kiremithanespor) - KAYSERİ
Şahin Çakır,Adana
09 Aralık 2018 Pazar 09:41