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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta ligin 2.haftasında Talasgücü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Reyhanlıspor'a son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup oldu.

30.09.2019 09:44Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta ligin 2.haftasında Talasgücü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Reyhanlıspor'a son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler 2 hafta sonunda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 1 puanda kaldı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha.

Hakemler: Can Albay x, Mehmet Barsbay x, Damla Ata x

Talasgücü Belediyespor : Mustafa Umut Mete x, Recep Daylak x, Burak Öztürk x, Mehmet Tahir Kalem x, Doğancan Akkaya x, Burak Görgülü x, Resul Ekrem Turhan x, Ali Osman x, Mustafa İlkay Kartal x, Furkan Özdemir x, Burak Gezer x

Reyhanlıspor: Kenan Kurt xx, Yusuf Mersin xx, M.Ali Aslan xx, Barış Can Gör xx, Oğuz Kaan Oral x, M.Cemil Albayrak x, M.Cuma Yıldız x, M.Ali Pancar x, Muhammed Al x, İbrahim xx (Mehmet Hammade xxx dk 55), Fırat Burak x, İlker Doğan x

Gol: Mehmet Hammade dk 84 (Reyhanlıspor)

Kırmızı Kart: Doğancan Akkaya dk 70 (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Spor

Kaynak: İHA

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