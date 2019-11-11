Haberler » Spor » Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup - Spor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin 8.haftasında deplasmanda oynadığı maçta 5 Temmuz İskenderunspor'u her ili yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup etti ve 3 puanla döndü.

11.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:50Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup
Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin 8.haftasında deplasmanda oynadığı maçta 5 Temmuz İskenderunspor'u her ili yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup etti ve 3 puanla döndü. Sarı-Lacivertliler maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Stat: İskenderun 5 Temmuz

Hakemler: Güney Güneylioğlu xx, Burak Savaş xx, Rahman Alim Sakarya xx

5 Temmuz İskenderunspor: Seyfettin Özer xx, İsmail Salman x, Okan Aslan x, Murat Kurt x, Onur Çakır x, Erdi Yıldırım x, Koray Kurt x, Nevres Demir x, Ali Kurt x, Sefer Mert Buldu x, Ali Yıldırım x

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xxxx, Doğancan Akkaya xxx, Burak Öztürk xxx, Recep Daylak xxx, Muhammed İbrahim Şahinkaya x, (Dk.26 Ali Osman Aydoğan xxx), Resul Ekrem Turhan xxx, (Dk.70 Melikşah Aslan x), Göksel Arsoy xxx, Bünyamin Demir xxx, Furkan Özdemir xxx, Mustafa İlkay Kartal xxx, Burak Gezer xxx, (Dk.88 Serkan Demirezen x)

Goller: Furkan Özdemir Dk.36, Mustafa İlkay Kartal Dk.65 (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
11:14 kız ringde rakip tanımıyor
11:13 Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hikayesi
11:12 Bursaspor sakin kalamıyor
11:03 Denizlispor 11 haftada 11 puan toplayabildi
11:04 Fenerbahçe'de transfer için 4 futbolcu gönderilecek
10:49 Al Nassr Belhanda'nın peşine düştü
10:20 Batuhan Karadeniz şov sürüyor, hat trick yaptı
09:45 Oyundan alınan Ronaldo'dan tepki: Soyunma odasına gitti
09:23 Oyundan alınan Caner Erkin'den tepki!
00:45 Galatasaray seçime gidiyor!
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 11:15:09