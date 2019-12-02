Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor
Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 11.haftasında evinde oynadığı maçta İDmanyurdu 1925 Spor'U 4-1 mağlup ederek, iç sahadaki şansızlığını kırdı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Emre Can Furuncu xx, Haktan Taflan xx, Azem Zorlu xx
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xxx, Doğancan Akkayaxxx, Mehmet Tahir Kalem xxx, Melihşah Aslan xxx, Burak Öztürk xx (Dk.69 Muhammet İbrahim Şahinkayax), Göksel Arsoy xx (Dk.75 Yunus Öztürk x), Mustafa İlkay Kartal xxx, Bünyamin Demir xxx, Resul Ekrem Turhan xxx, Furkan Özdemir xxx (Dk.81 Burak Görgülü x), Burak Gezer xxx
İdmanyurdu 1925 Spor: Fatih Kirpi x, Adnan Tizer x, Emirhan Yaşa x, Abdurrahman Türkmen x (Dk. 63 Ali Kafadar x), Alper Erkoç x, Selim Belci x, Doğukan Tektaş x, Yılmaz Tuğra Kölmük x, Tekin Atsız x, Batuhan Yarbaşar x, Malik Sercan Gök x,
Goller: Bünyamin Demir Dk.22, Furkan Özdemir Dk.50 (pen) ve 63, Burak Gezer Dk.80 (Talasgücü Belediyespor) Ali Kafadar Dk. 75 (İdmanyurdu 1925 Spor) - KAYSERİ