Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor evinde oynadığı maçta Mucur Yabanlıspor'u 4-0 gibi farklı mağlup ederek ligin ilk yarısını 3 puanla tamamladı.



Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha



Hakemler: Sedef Altuntepe xx, Gökay Eşme xx, Mustafa Pelit xx



Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xxx, Burak Öztürk xxx, İbrahim Şahinkaya xxx, Mehmet Tahir Kalem xxx, Melihşah Aslan xxx, Resul Ekrem Turhan xxx, Mustafa İlkay Kartal xxx, Burak Görgülü xxx, Burak Gezer xxx, Bünyamin Demir xxx, Furkan Özdemir xx



Yabanlıspor: Bekir Furkan Fındık x, Yiğit Alan x, Şükrü Ali Danışan x, Burak Kara x, Emre Karamahmut x, Hacı Koray Korkmaz x0, Yunus Emre Aslan x, Ertuğrul Şimşek x, Yunus Gültekin x, Seyithan Akdoğan x, Mevlüt Şimşek xx



Goller: Burak Görgülü Dk.5, Mehmet Tahir Kalem Dk.20, İbrahim Şahinkaya Dk.38, Mustafa İlkay Kartal Dk.90 (Talasgücü Belediyespor)



Kırmızı Kart: Furkan Özdemir Dk.50 (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ