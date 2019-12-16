Haberler » Spor » Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup - Spor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor evinde oynadığı maçta Mucur Yabanlıspor'u 4-0 gibi farklı mağlup ederek ligin ilk yarısını 3 puanla tamamladı.

16.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:51Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor evinde oynadığı maçta Yabanlıspor'u 4-0 gibi farklı mağlup ederek ligin ilk yarısını 3 puanla tamamladı.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: Sedef Altuntepe xx, Gökay Eşme xx, Mustafa Pelit xx


Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xxx, Burak Öztürk xxx, İbrahim xxx, Mehmet Tahir Kalem xxx, Melihşah Aslan xxx, Resul Ekrem Turhan xxx, Mustafa İlkay Kartal xxx, Burak Görgülü xxx, Burak Gezer xxx, Bünyamin Demir xxx, Furkan Özdemir xx


Yabanlıspor: Bekir Furkan Fındık x, Yiğit Alan x, Şükrü Ali Danışan x, Burak Kara x, Emre Karamahmut x, Hacı Koray Korkmaz x0, Yunus Emre Aslan x, Ertuğrul Şimşek x, Yunus Gültekin x, Seyithan Akdoğan x, Mevlüt Şimşek xx


Goller: Burak Görgülü Dk.5, Mehmet Tahir Kalem Dk.20, İbrahim Şahinkaya Dk.38, Mustafa İlkay Kartal Dk.90 (Talasgücü Belediyespor)


Kırmızı Kart: Furkan Özdemir Dk.50 (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ


Şahinkaya, Mucur, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

09:50 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Spor
09:48 Futbolseverler, kulüplerin harcama limitlerinin artışını yorumladı! - Spor
09:39 Başkale Gençlikspor, Çaldıranspor'a mağlup oldu - Spor
09:38 Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Luboteni'yi konuk edecek - Spor
09:36 TFF 2.Lig Niğde Anadolu FK- Sivas Belediyespor: 3-0 - Spor
09:33 Dilmen'den F.Bahçe ve Beşiktaş'a Messi örneği - Spor
09:00 Taraftardan büyük isyan! "İstifa edin" - Spor
08:36 Beşiktaş maçı sonrası olay çıktı! "Terbiyesizlik yapma" - Spor
07:46 F.Bahçe'de yıkım! Yıldız isim sezonu kapattı - Spor
00:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız - Spor
16.12.2019 09:51:21