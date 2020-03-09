Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden YAhyalıspor, deplasmanda oynadığı maçta Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
09.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:23
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden YAhyalıspor, deplasmanda oynadığı maçta Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Yahyalıspor'dan 2 oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Stat: Sorgun İlçe Stadı
Hakemler: Muhammed Durkan xx, Aykut Yılmaz xx, Rahmi Görçay xx
Sorgun Belediyespor: İbrahim Bayram xx, Muhammet Çetin Polat xx, Serdat Güleşçe xx, Bilal Budak xx, Halil İbrahim Kurt xx, Sedat Kaan Akay xx, İsa Fuat Dayı xx, Atahan Mehmet Kömürlü xx, İzzet Kılıç xx, (Muhammed Uçar dk.88 x), Onurcan Şenkartal xx, Ertuğrul Yalman xx, (Süleyman Burak Zaimler dk.83 x)
Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım xx, Ahmet Canpolat xx, Ümit Kale xx, İbrahim Ayyıldırım xx, Turgay Aydoğan x, Latif Aydemir x, (Can Ölçer dk.46 x), Ramazan Aksoy xx, Mehmet Bayram xx, (Melik Sermet Kayaş dk.65 x), Ersoy Yılmaz xx, (Osman Şentürk dk.55 x), Ramazan Durdu xx, Süleyman Öztürk xx
Goller: Ertuğrul Yalman (dk.62 penaltı) (Sorgun Belediyespor), Ramazan Durdu (dk.68 penaltı) (Yahyalıspor)
Sarı Kartlar: Muhammet ÇEtin Polat, Atahan Mehmet Kömürlü, Bilal Budak (Sorgun Belediyespor), Ramazan Durdu, Batuhan Yıldırım, Süleyman Öztürk, Ramazan Aksoy, Eren Torbalı (Yahyalıspor)
Kırmızı Kartlar: İbrahim Bayram (Maç sonu) (Sorgun Belediyespor), İbrahim Ayyıldırım dk.75, Turgay Adyoğan dk.90+5 (Yahyalıspor) - KAYSERİ
Stat: Sorgun İlçe Stadı
Hakemler: Muhammed Durkan xx, Aykut Yılmaz xx, Rahmi Görçay xx
Sorgun Belediyespor: İbrahim Bayram xx, Muhammet Çetin Polat xx, Serdat Güleşçe xx, Bilal Budak xx, Halil İbrahim Kurt xx, Sedat Kaan Akay xx, İsa Fuat Dayı xx, Atahan Mehmet Kömürlü xx, İzzet Kılıç xx, (Muhammed Uçar dk.88 x), Onurcan Şenkartal xx, Ertuğrul Yalman xx, (Süleyman Burak Zaimler dk.83 x)
Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım xx, Ahmet Canpolat xx, Ümit Kale xx, İbrahim Ayyıldırım xx, Turgay Aydoğan x, Latif Aydemir x, (Can Ölçer dk.46 x), Ramazan Aksoy xx, Mehmet Bayram xx, (Melik Sermet Kayaş dk.65 x), Ersoy Yılmaz xx, (Osman Şentürk dk.55 x), Ramazan Durdu xx, Süleyman Öztürk xx
Goller: Ertuğrul Yalman (dk.62 penaltı) (Sorgun Belediyespor), Ramazan Durdu (dk.68 penaltı) (Yahyalıspor)
Sarı Kartlar: Muhammet ÇEtin Polat, Atahan Mehmet Kömürlü, Bilal Budak (Sorgun Belediyespor), Ramazan Durdu, Batuhan Yıldırım, Süleyman Öztürk, Ramazan Aksoy, Eren Torbalı (Yahyalıspor)
Kırmızı Kartlar: İbrahim Bayram (Maç sonu) (Sorgun Belediyespor), İbrahim Ayyıldırım dk.75, Turgay Adyoğan dk.90+5 (Yahyalıspor) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup
Etiketler : Sorgun Belediyespor, Sorgun, Spor
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