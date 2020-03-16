Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor ligin 22.haftasında evinde oynadığı maçta Reyhanlıspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü.
16.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:55
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor ligin 22.haftasında evinde oynadığı maçta Reyhanlıspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Halil Erdoğan xx, Okan Güldal xx, Emre Koç xx
Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım xx, Ahmet Canpolat xx, Ümit Kale xx, Melik Sermet Kayaş xx, Ramazan Durdu xx, Can Ölçer xx, Ersoy Yılmaz xx, (Eren Torbalı x dk.82), Okan Yenidünya xx, (Latif Aydemir x dk.85), Ramazan Aksoy xx, (Osman Şentürk x dk.68), Süleyman Öztürk xx, Mehmet Bayram xx
Reyhanlıspor: Mustafa Kısa xx, Mehmet Cemil Albayrak xx, Barış Can Gür xx, Oğuz Kaan Oral xx, (Kadir Mertkan Cerrah x dk.62), Mehmet Ali Pancar xx, Ömerhan Çıldır xx, İlker Doğru xx, Mehmed Hammade xx, Mehmet Cuma Yıldız x, (Deniz Doksöz x dk.32), Mohamad Alibrahim xx, (Resul Alyar x dk.90), Orhan Pala xx
Goller: Ersoy Yılmaz (dk.25) (Yahyalıspor), Mehmed Hammade (dk.63) (Reyhanlıspor)
Sarı Kartlar: Ahmet Canpolat, Ramazan Durdu, Süleyman Öztürk, Melik Sermet Kayaş, Eren Torbalı (Yahyalıspor), Barış Can Gür, Oğuz Kaan Oral, Mohamad Alıbrahım (Reyhanlıspor) - KAYSERİ
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Halil Erdoğan xx, Okan Güldal xx, Emre Koç xx
Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım xx, Ahmet Canpolat xx, Ümit Kale xx, Melik Sermet Kayaş xx, Ramazan Durdu xx, Can Ölçer xx, Ersoy Yılmaz xx, (Eren Torbalı x dk.82), Okan Yenidünya xx, (Latif Aydemir x dk.85), Ramazan Aksoy xx, (Osman Şentürk x dk.68), Süleyman Öztürk xx, Mehmet Bayram xx
Reyhanlıspor: Mustafa Kısa xx, Mehmet Cemil Albayrak xx, Barış Can Gür xx, Oğuz Kaan Oral xx, (Kadir Mertkan Cerrah x dk.62), Mehmet Ali Pancar xx, Ömerhan Çıldır xx, İlker Doğru xx, Mehmed Hammade xx, Mehmet Cuma Yıldız x, (Deniz Doksöz x dk.32), Mohamad Alibrahim xx, (Resul Alyar x dk.90), Orhan Pala xx
Goller: Ersoy Yılmaz (dk.25) (Yahyalıspor), Mehmed Hammade (dk.63) (Reyhanlıspor)
Sarı Kartlar: Ahmet Canpolat, Ramazan Durdu, Süleyman Öztürk, Melik Sermet Kayaş, Eren Torbalı (Yahyalıspor), Barış Can Gür, Oğuz Kaan Oral, Mohamad Alıbrahım (Reyhanlıspor) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Spor
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