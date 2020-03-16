Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 22.haftasında şampiyonluk mücadelesi veren rakibi Ceyhanspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.
16.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:12
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 22.haftasında şampiyonluk mücadelesi veren rakibi Ceyhanspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.
Stat: Ceyhan İlçe Stadı
Hakemler: Ali Artun Özdemir xx, Fahrettin Yılmaz xx, Hasan Bostan xx
Ceyhanspor: Lokman Atakol xx, Yiğit Kayacı xx, (Yunus Nas x dk.82), Azat Mamuk xx, Murat Çaydemir xx, Fatih Yılmaz x, (Cengiz Argüç Argın x dk.26), Metin Cörten xx, Başaran Balcı xx, Abdullah Keleş xx, Murat Akgül xx, Timur Bayram Özgöz xx, Muhammed Sak xx
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xx, Resul Ekrem Turhan xx (Yunus Öztürk x dk.82), Canberk Soykuvvet xx, Recep Daylak xx, Muhammed İbrahim Şahin xx, Burak Öztürk xx, Furkan Özdemir xx, Uğur Gezer xx, (Serkan Demirezen x dk.80), Doğancan Akkaya xx, Mustafa İlkay Kartal xx, Burak Gezer xx
Goller: Muhammed Sak (dk.47 penaltı) (Ceyhanspor), Furkan Özdemir (dk.40 penaltı) (Talasgücü Belediyespor)
Sarı Kartlar: Murat Akgül, Başaran Balcı, Yiğit Kayacı, Azat Mamuk (Ceyhanspor), Canberk Soykuvvet, Doğancan Akkaya, Burak Gezer (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ
Stat: Ceyhan İlçe Stadı
Hakemler: Ali Artun Özdemir xx, Fahrettin Yılmaz xx, Hasan Bostan xx
Ceyhanspor: Lokman Atakol xx, Yiğit Kayacı xx, (Yunus Nas x dk.82), Azat Mamuk xx, Murat Çaydemir xx, Fatih Yılmaz x, (Cengiz Argüç Argın x dk.26), Metin Cörten xx, Başaran Balcı xx, Abdullah Keleş xx, Murat Akgül xx, Timur Bayram Özgöz xx, Muhammed Sak xx
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xx, Resul Ekrem Turhan xx (Yunus Öztürk x dk.82), Canberk Soykuvvet xx, Recep Daylak xx, Muhammed İbrahim Şahin xx, Burak Öztürk xx, Furkan Özdemir xx, Uğur Gezer xx, (Serkan Demirezen x dk.80), Doğancan Akkaya xx, Mustafa İlkay Kartal xx, Burak Gezer xx
Goller: Muhammed Sak (dk.47 penaltı) (Ceyhanspor), Furkan Özdemir (dk.40 penaltı) (Talasgücü Belediyespor)
Sarı Kartlar: Murat Akgül, Başaran Balcı, Yiğit Kayacı, Azat Mamuk (Ceyhanspor), Canberk Soykuvvet, Doğancan Akkaya, Burak Gezer (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Murat Akgül, Balcı, Spor
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