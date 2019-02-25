Spor Toto Elit Akademi U17 Ligi

Spor Toto Elit Akademi U17 Liginin 23.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor
ile Atiker Konyaspor
karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0'lık sonuçla kazanan deplasman ekibi Atiker Konyaspor oldu.
Stat: Sümer Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç
*** Murat Yakut
** Bekir Karaman
*** 4.Hakem Hakan Çam
İstikbal Mobilya Kayserispor U17: Onur Can
Özdemir xx, Recep Perişik x, Ahmet Emre
Çöllü x, Abüllatif Mat x, Erden Tomarza
x, Hasan Orhan x, Muammer Emre Çelik
x, Eren Kurt
x, Yunus Ayata x, Semir Emir Erdoğan x, Esat Can Yıldırım
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Atiker Konyaspor U17: Furkan Şimşek xxx, Mehmet Oğuzhan Tarım xxx, Fatih
Mankır xxx, Mücahit Kaya
xxx, Murat Seyman xxx, Yunus Emre Akar xxx, Emre Avşar xxx, Ali Karakaya
xxx, Kemal Aleçakır xxx, Ömer Faruk Sağmen xxx, Tuğrul Cankaya xxx
Goller: Kemal Aleçakır, dk 60, Ömer Faruk Sağmen dk 75 (Atiker Konyaspor U17) - KAYSERİ
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Kaynak: İHA