Spor Toto Elit U-19 Ligi 25.hafta

Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor
, ligin 25.haftasında evinde oynadığı maçta Çaykur Rizespor
'u 4-3 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Erkilet
Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Bilge Kaan
Çakır xx, Harun Soyeşik xx, Burhan Başpınar
xx
İ.M.Kayserispor: Mehmet Başer
xx, Barış Emirhan Doğan xx, Burak Burcu xx, Aras Aydın
xx, Osman Can
Çötür xx, Süleyman Temiz xxx, Süleyman Okçu xxx, Hüseyin Can
Taş xxx, Taner Gümüş
xxx, Muhammed Akçiçek xxx, Ahmet Kürşat Kılıç xxx,
Çaykur Rizespor: Boğaçhan Kazmaz xx, Serhat Kurtkaya xx, Berkay
Sandıkçı xx, Uluhan Alan xx, Emirhan Azak xx, Kadir Kaan Yurdukal xx, Sergen Bostan xx, Serdar Köse xx, Eren Karadağ
xx, Emirhan Topçu xx, Furkan Cinkaya xx
Goller: Süleyman Okçu dk 12 (pen), Hüseyin Can Taş
dk 56, Taner Gümüş dk 82 (İstikbal Mobilya Kayserispor U19) Berkay Sandıkçı dk15, Eren Karadağ dk 20, Uluhan Alan dk 41 (kendi kalesine), Emir Han
Topçu dk 63 (Çaykur Rizespor U19) - KAYSERİ
Spor
Kaynak: İHA