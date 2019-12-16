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Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi

Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi 3.Grup 13.hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta rakibi İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

16.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:05Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi
Toto Gelişim Elit U14 Ligi 3.Grup 13.hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya sahasında oynadığı maçta rakibi İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Yılmaz Barkın Baygün xx, Resul Kural xx, Samet Uzun xx

İstikbal Mobilya Kayserispor U14: Yahya Berat Alemdar xx, Ahmet Öztürk xx, Korkmazcan Dernek xx, (Dk.65 Berat İçkol x), Batuhan Özgan xx, Hüseyin Aydın xx, Emin Burak Dursun xx, (Dk.36 Zekeriya Öztaş x), Faut Çağkan Batır xx, Resul Ekrem Sakarya xx, (Dk.50 Mustafa Ata Bildik x), Bekir Kaan Bakır xx, Arda Hasan Öğretir xx, Arda Kaya xx

İttifak Holding Konyaspor U14: Haktan Kaya Demir xx, Sefa Karabulut xxx, Mesutcan Nakaş xxx, Muzaffer Utku Eriş xxx, Efe Serdar Arı xxx, Barış Karaçaylı xxx, (Dk.65 Bedirhan Güneş x), Turhan Orhan xxx, (Dk.65 Efehan Devret x), Muhammet Emre Avan xxx, Azat Toprak xxx, Ömer Sağlam xxx, (Dk.60 Hamza Selen x), Ali Yakup Akgül xxx

Goller: Arda Hasan Öğretir Dk.8 (İstikbal Mobilya Kayserispor U14), Azat Toprak Dk.15, Bedirhan Güneş Dk.71 (İttifak Holding Konyaspor U14)

Sarı Kartlar: Ahmet Öztürk, Yahya Berat Alemdar (İstikbal Mobilya Kayserispor U14) - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, İttifak Holding, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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