Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi 3.Grup 11.Hafta

Spor
Toto Gelişim Elit U14 Ligi 3.Grupta zirve mücadelesi veren İstikbal Mobilya Kayserispor
, evinde oynadığı maçta Eskişehirspor
'u 3-1 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Harun Soyeşik xx, Fatih Han Ayar xx, Ahmet Özkan xx
İstikbal Mobilya Kayserispor U14: Yahya Berat Alemdar xx, Ahmet Öztürk xx, Batuhan Özgan xx, Mehmet Kağan Yıldız xx, Hüseyin Aydın xx, Emin Burak Dursun xx, (Dk.62 Umut Türk x), Fuat Çağkan Batır xx, (Dk.57 Mustafa Ata Bildik x), Resul Ekrem Sakarya xx, (Dk.50 Ahmet Orkun Temir x), Bekir Kaan Bakır xx, (Dk.62 Mahmuthan Polat x), Arda Hasan Öğretir xx, Arda Kaya xx, (Dk.50 Berat İşkol x)
Eskişehirspor U14: Mertan Yücel x, Baran Ayan x, Yunus Emre x, Egemen Kurt x, Erhan Yılmaz x, Arda Baran Çubuk x, Arda Görgülü x, Turan x, Osman Can x, Yalçın Efe Candemir x, Mehmet Ege Akdemir x
Goller: Bekir Kaan Bakır Dk.35 ve 40, Arda Hasan Öğretir Dk.65 (İstikbal Mobilya Kayserispor U14), Yalçın Efe Candemir Dk.70 (Eskişehirspor U14) - KAYSERİ