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Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi 16.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U17 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor evinde oynadığı maçta Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek puanını 24 yaptı.

23.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:23 Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi 16.Hafta
Toto Gelişim Elit U17 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya evinde oynadığı maçta Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek puanını 24 yaptı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, İzzet Samur xx, Serkan Yıldırım xx

İstikbal Mobilya Kayserispor U17: Abdulkadir Taştan xxx, Sabahattin Semi Şahin xx, Fevzi Can Kelebek xxx, Enes Koçoğlu xxx, Zafer Sunca xxx, Alperen Elmas xxx, (Dk.83 Ahmet Can Kenger x), Hayrullah Erkip xxx, Halil Can Durmuş xxx, Yunus Emre Kılınç xxx, (Dk.85 Ahmet Kağan Malatyalı x), Mehmet Eray Özbek xxx, (Dk.90 Yakup Türkmen x), Ethem Balcı xxx

Medipol Başakşehir U17: Ege İshakoğlu x, Volkan Ünlü x, (Dk.70 Eren Akdemir x), Ümeyir Uysal x, Mehmet Aslanboğa x, (Dk.81 Alp Kahveci x), Bedirhan Özyurt x, İlhan Yencilek x, Musa Çakır x, (Dk.80 Yusuf Eren Alyüz x), Furkan Eren İlhan x, Mustafa Yılmaz x, Güney Sağır x, (Dk.70 Berk Zerenman x), Batuhan Arıcı x, (Dk.70 Yusuf Elalmış x)

Goller: Yunus Emre Kılınç Dk.57 ve 77, Mehmet Eray Özbek Dk.87 (İstikbal Mobilya Kayserispor U17) - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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