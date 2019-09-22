Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 5.Hafta

Spor
Toto Gelişim Elit U19 Ligi 5.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor
sahasında oynadığı maçta Osmanlıspor'a 3-1 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç x, Mehmet Koç x, Muhammet Ülker x
İstikbal Mobilya Kayserispor U19: Doğan Alemdar x, Ahmet Kürşat Kılıç x, Barış Emirhan Doğan x, Osman Can Çötür x, Erden Tomarza x, Gabriel Kalu x, Lukman Tobi x (Ümran Zambak x dk 75), Ahmet Emre Çöllü x (Süleyman Okçu x dk 46), Semih Emir Erdoğan x (Ömer Memiş x dk 61), Ercan Çiftçi x, Ömer Uzun x (Selahattin Seyhun x dk 80)
Osmanlıspor FK U19: Kerem Vergilier xxx, Berkay Yücesoy xxx, Enes Eliaçık xxx, Abdullah Enes Budak xxx, Kerem Aydoğdu xx, Fahrettin Berk Karadağ xxx, Berk Yiğit Karadağ xxx (Enes Nalbant x dk 88), Mehmet Burak Bayrak xxx, Yiğit Kotan xxx (Furkan Eliaçık x dk 68), Görkem Can Güner xx (Berkay Anıl x dk 78), Ali Rıza Kılıç xxx (İlhami Sıraçhan Nas x dk 88)
Goller: Ercan Çiftçi dk 62 (pen) (İstikbal Mobilya Kayserispor U19), Yiğit Kotan dk 28, Ali Rıza Kılıç dk 54, Berk Yiğit Karadağ dk 86 (Osmanlıspor FK U19)
Kırmızı Kartlar: Ercan Çiftçi dk 90+3 (İstikbal Mobilya Kayserispor U19), Abdullah Enes Budak dk 72 (Osmanlıspor FK U19) - KAYSERİ