Spor Toto Gelişim Ligleri ve Bölgesel Gelişim Ligleri devam etmeyecek

Spor Toto Gelişim Ligleri Elit U14-U15-U16-U17-U19 Bölgesel Gelişim Ligi U15-U16-U17-U19 yaş grupları müsabakalarının devam edilmemesine karar verildi.

Spor Toto Gelişim Ligleri ve Bölgesel Gelişim Ligleri devam etmeyecek
19.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:48
Spor Toto Gelişim Ligleri Elit U14-U15-U16-U17-U19 Bölgesel Gelişim Ligi U15-U16-U17-U19 yaş grupları müsabakalarının devam edilmemesine karar verildi.

Spor Toto Gelişim Liglerinde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor takımları liglerde kalan haftaları oynamayacak. TFF'nin almış olduğu karar sonra 2019-2020 sezonu kulüpler için tamamlanırken kulüpler ise yeni sezon için çalışmalarına start verdi. Hes Kablo Kayserispor alt yaş grupları kategorilerinde 2019-2020 sezonunu tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamada, " Ülke genelinde görülen Covid 19 virüs mücbir sebep dolayısıyla;Spor Toto Gelişim Ligleri Elit U14-U15-U16-U17-U19 Bölgesel Gelişim Ligi U15-U16- U17-U19 yaş grupları müsabakalarının devam edilmemesine karar verilmiştir. Kulüplerinin genç futbolcu gelişim programları dahilinde, futbolcuların bütünsel gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Ülkemizde görülen Covid 19 virüsü sebebiyle 13.03.2020 tarihinde ara verilen 2019-2020 futbol sezonu Spor Toto Gelişim Ligleri müsabakaları genç futbolcu sağlığında tehdit oluşturacağı ve gerekli tedbirler alınamayacağı göz önünde bulundurularak belirtilen liglerin devam edilmemesine karar verilmiştir.Spor Toto Gelişim Ligleri 2019-2020 sezonu planlaması en kısa sürede açıklanacaktır" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Haber

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