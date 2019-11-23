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Spor Toto Judo Süper Ligi'nde Galatasaray erkek ve kadınlarda şampiyon

Spor Toto Judo Süper Lig karşılaşmalarında; erkeklerde 14, kadınlarda 15 takım 2019 şampiyonluğu için mücadele etti.

23.11.2019 21:09 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:09Spor Toto Judo Süper Ligi'nde Galatasaray erkek ve kadınlarda şampiyon

Toto Judo Süper Lig karşılaşmalarında; erkeklerde 14, kadınlarda 15 takım 2019 şampiyonluğu için mücadele etti. Sarı kırmızılı ekip kadınlarda ve erkeklerde finalde karşılaştığı İstanbul BBSK'yı 3-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük beldesi bu kez Spor Toto Süper Lig müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Galatasaray hem kadınlar hem de erkeklerde 2019 yılının şampiyonu olarak kürsüye çıktı.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarında; kadınlarda 15, erkeklerde 14 takım kürsüde yer alabilmek için mücadele etti. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmalarda sarı kırmızılı takım, kadın ve erkeklerde finalde İstanbul BBSK ile karşılaştı. Güçlü rakibi 3-2'lik skorlarla yenen Galatasaray 2019 yılının şampiyonluğunu ilan etti.

Kadınlarda İstanbul BBSK ikinciliği, İzmir BBSK ve Sancaktepe Belediye SK üçüncü oldular. Erkeklerde İstanbul BBSK ikinci sırada yer alırken, Konya Çelçuklu Belediye  SKve Antalya Prenses SK üçüncülüğü paylaştılar.

Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto Ümitler Mix 1'inci Lig'e yükselme müsabakaları ise yarın aynı salonda yapılacak.



Spor

Kaynak: DHA

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