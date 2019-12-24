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Spor Toto, Sorgun Belediyespor'u 3-1 yenerek final etabına çıktı

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Zeki Bocutcu, Erkan SarıSPOR TOTO: Kadir Cin, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ferreira (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)SORGUN BELEDİYESPOR: Halil İbrahim Kurt, Aslan Ekşi, Batı Kayhan, Mehmet Almaz, Yusuf Erdem, Gavilan (Ramazan Serkan Kılıç,...

24.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:48 Spor Toto, Sorgun Belediyespor'u 3-1 yenerek final etabına çıktı

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı

SPOR TOTO: Kadir Cin, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ferreira (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)

SORGUN BELEDİYESPOR: Halil İbrahim Kurt, Aslan Ekşi, Batı Kayhan, Mehmet Almaz, Yusuf Erdem, Gavilan (Ramazan Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Rosales, Rahmi Çağlar Aksoy, Ali Samet İçmeğiz, Demirhan Durul, Ali Alp Çayır)

SETLER: 25-20, 25-20, 18-25, 25-19

SÜRE: 116 dakika (27, 25, 34, 30)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Toto, sahasında ağırladığı Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek final etabına yükseldi.

İlk maçta deplasmanda rakibine 3-2 yenilen Spor Toto, rövanş maçını 3-1 kazandı.



Türkiye Voleybol Federasyonu, Sorgun Belediyespor, Spor

Kaynak: DHA

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