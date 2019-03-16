Spor Toto Süper Lig: A.konyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçında Atiker Konyaspor
sahasında Çaykur Rizespor
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Filipovic'in ceza sahası içinde yaptığı hatayla topu kapan Vedat Muriç
, topu ağlarla buluşturdu. 0-1
23. dakikada orta alandan gelişen Rizespor atağında, Melnjak'ın ceza sahası dışından vurduğu şut kalenin solundan az farkla auta çıktı.
27. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Jonsson'un verdiği pas sonrası ceza sahası içinde Zuta'nın şutu, savunmadan sekerek oyun alanına döndü.
43. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan
'da kaldı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır
xx, Bahattin Duran xx, Alpaslan Dedeş
xx
A.Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Uğur xx, Filipovic x, Zuta xx, Volkan xx, Jonsson xx, Ömer Ali
xx, Hadziahmetovic xx, Milosevic xx, Mücahit x
Yedekler: Ertuğrul, Ali Turan, Selim
, Opanasenko, Ferhat, Jevtovic, Traore, Ali Çamdalı
, Hurtado, Jahovic
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Ç.Rizespor: Gökhan xx, Abdullah xx, Awaziem xx, Abarhoun xx, Melnjak xx, Azubuike xx, Musa xx, Samudio xx, Boldrin xx, Aatif Chahechouhe
xx, Muriç xxx
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Koray, Mehmet Uslu
, Orhan Ovacıklı, Mustafa Saymak, Moroziuk, Saadane, Çınar
, Aminu, Nakoulma
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Vedat Muriç (dk. 14) (Ç.Rizespor)
Sarı kart: Musa (Ç.Rizespor), Volkan (A.Konyaspor) - KONYA
Konyaspor, Çaykur Rizespor, Rizespor, Spor
Kaynak: İHA