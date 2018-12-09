09 Aralık 2018, 19:56
»»

Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Akhisarspor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Akhisarspor atağında Güray'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine sert şutunda top kaleci Harun'da kaldı.

3. dakikada Slimani'nin pasıyla topla buluşan Mehmet Ekici'nin rakip ceza yayının sağından sert vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Fatih son anda çelerek tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

10. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan yerden ortaladığı topa penaltı noktası önünde müsait pozisyonda Eljif Elmas'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

26. dakikada Serginho'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda altıpas içerisinde kaleci Harun'dan seken topu Bokila tamamlayarak filelere gönderdi. 1-0

34. dakikada Mehmet Ekici'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Isla'nın kafa vuruşunda top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Mehmet Kısal xx

Akhisarspor: Fatih xx, Lopes xx, Caner xx, Sissoko xx, Güray xx, Vrsajevic xx, Serginho xx, Onur xx, Josue xx, Barbosa xx, Bokila xxx

Yedekler: Lukac, Bora, Eray, Onurcan, Manu, Larsson, Regattin, Ali Kaan, İlke, Kadir

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Fenerbahçe: Harun x, Şener x, Neustadter x, Skrtel x, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Eljif Elmas x, Isla xx, Barış xx, Mehmet Ekici x, Slimani x

Yedekler: Berke, İsmail, Mahsun, Reyes, Benzia, Batuhan, Yiğithan, Erten

Teknik Direktör: Erwin Koeman

Gol: Bokila (dk. 26) (Akhisarspor)

Sarı kart: Barbosa (Akhisarspor) - MANİSA Mehmet Ekici,Fenerbahçe
09 Aralık 2018 Pazar 19:56



YORUMLAR