25 Kasım 2018, 16:57
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Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 2 - Bursaspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 2 - Bursaspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Akhisarspor, sahasında Bursaspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Akhisarspor, sahasında Bursaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev Akhisarspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada rakip yarı alanı sol çaprazdan Barbosa'nın ortaladığı topu arka direkte Onur kafayla altıpas çizgisinin hemen gerisindeki arkadaşı Manu'nun önüne indirdi. Müsait pozisyondaki Manu, tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

32. dakikada Tunay'ın sağ çaprazdan ortaladığı topa altıpas çizgisinin üstünde iyi yükselen Ertuğrul'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarı gitti.

37. dakikada Latovlevici'nin sağ çaprazda ceza sahası çizgisini hemen önünden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşarak kaleye yönelen topu kaleci Fatih son anda yumruklayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

39. dakikada Akhisarspor atağında Lopes'in sağ kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinin hemen önünde iyi yükselen Onur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

45+2. dakikada Tunay'ın sağ kanat son çizgiden ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Alpaslan Dedeş xx, Yusuf Bozdoğan xx

Akhisarspor: Fatih xx, Vrsajevic xx, Lopes xx, Kadir xx, Sissoko xx, Güray xx, Josue xx, Aykut xx, Onur xxx, Barbosa xxx Manu xxx

Yedekler: Lukac, Eray, Onurcan, Bokila, Larsson, Regattin, Ali Kaan, Göksu, Serginho, Caner

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Bursaspor: Okan x, Barış xx, Ertuğrul xx, Chedjou x, Umut xx, Badji x, Aytaç xx, Burak x (Umut Nayır dk. 27 xx), Saivet x, Latovlevici xx, Tunay xx

Yedekler: Muhammed, Vergini, Yusuf, Furkan, Onur, Ramazan, Çağatay, Ali, Atanasov

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Manu (dk. 8), Onur (dk. 39) (Akhisarspor), Umut (dk. 45+2) (Bursaspor)

Sarı kart: Latovlevici (Bursaspor) - MANİSA Bursaspor
25 Kasım 2018 Pazar 16:57



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