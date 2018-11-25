Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 2 - Bursaspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Akhisarspor, sahasında Bursaspor
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev Akhisarspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada rakip yarı alanı sol çaprazdan Barbosa'nın ortaladığı topu arka direkte Onur kafayla altıpas çizgisinin hemen gerisindeki arkadaşı Manu'nun önüne indirdi. Müsait pozisyondaki Manu, tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
32. dakikada Tunay'ın sağ çaprazdan ortaladığı topa altıpas çizgisinin üstünde iyi yükselen Ertuğrul'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarı gitti.
37. dakikada Latovlevici'nin sağ çaprazda ceza sahası çizgisini hemen önünden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşarak kaleye yönelen topu kaleci Fatih
son anda yumruklayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
39. dakikada Akhisarspor atağında Lopes'in sağ kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinin hemen önünde iyi yükselen Onur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
45+2. dakikada Tunay'ın sağ kanat son çizgiden ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Volkan Bayarslan
xx, Alpaslan Dedeş
xx, Yusuf Bozdoğan
xx
Akhisarspor: Fatih xx, Vrsajevic xx, Lopes xx, Kadir xx, Sissoko xx, Güray xx, Josue xx, Aykut xx, Onur xxx, Barbosa xxx Manu xxx
Yedekler: Lukac, Eray, Onurcan, Bokila, Larsson, Regattin, Ali Kaan
, Göksu
, Serginho, Caner
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Bursaspor: Okan x, Barış xx, Ertuğrul xx, Chedjou x, Umut xx, Badji x, Aytaç xx, Burak x (Umut Nayır
dk. 27 xx), Saivet x, Latovlevici xx, Tunay xx
Yedekler: Muhammed, Vergini, Yusuf, Furkan, Onur, Ramazan, Çağatay, Ali, Atanasov
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Manu (dk. 8), Onur (dk. 39) (Akhisarspor), Umut (dk. 45+2) (Bursaspor)
Sarı kart: Latovlevici (Bursaspor) - MANİSA
Bursaspor
25 Kasım 2018 Pazar 16:57