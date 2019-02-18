Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor
, lider Medipol Başakşehir
'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Hakan Özmert
'in ara pasıyla ceza alanına hareketlenen Amilton, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Amilton'un sert şutunda meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden az farkla auta çıktı.
29. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Salih'in kafa vuruşunda top, kaleci Mert'in kucağında kaldı.
33. dakikada sol kanattan Visca'nın pasına hareketlenen İrfan Can
, ceza sahası içerisinde şık topuk pasıyla Kurdiashov'u topla buluşturdu. Kudryashov'un bekletmeden hafif sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak Boffin'in yanından ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Antalyaspor
Hakemler: Mete Kalkavan
xx, Kerem Ersoy
xx, Süleyman Özay xx
Antalyaspor: Boffin xx, Salih xx, Diego Angelo
xx, Sangare x, Chico xx, Charles xx, Hakan xx, Amilton xxx, Doğukan x Fredy xx, Mevlüt xx
Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Drole, Yekta, Serdar Özkan
, Harun, Cissokho, Doukara, Bahadır
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Kudriashov xxx, Serdar xx, İrfan Can xxx, Emre Belezoğlu
xxx, Visca xx, Arda Turan
xx Mossoro xx, Robinho
xx
Yedekler: Volkan Babacan
, Attamah, Adebayor
, Elia, Napoleoni, Demba ba, Soner, Jojic, Uğur, Gökhan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Kurdiashov (dk. 33) (Başakşehir)
Sarı kart: Nazım Sangare (Antalyaspor), Kudriashov (Başakşehir) - ANTALYA
Hakan Özmert,Başakşehir,Antalyaspor
Kaynak: İHA