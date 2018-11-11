11 Kasım 2018, 21:12
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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1- Akhisarspor: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1- Akhisarspor: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Antalyaspor Akhisarspor’a sahasında 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor Akhisarspor'a sahasında 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Güray'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Boffin topu kontrol etti.

65. dakikada Doukara'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mevlüt Erdinç'in, altıpas içinde topun gelişine yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

67. dakikada Avdija Vrsajevic, Manu ve Barbosa arasındaki üçlü paslaşma sonrasında ceza alanında topla buluşan Barbosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

87. dakikada Diego'nun pasıyla buluşan Doukara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

90+2. dakikada Josue ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında tekrar topla buluşan Lopes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Stat: Antalya Stadyum

Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xxx, Mustafa Sönmez xxx

Antalyaspor: Boffin xx, Celustka xx, Diego xx, Cissokho xxx, Nazim Sangare xxx, Chico xx (Barrada dk. 80 ?), Maicon x, Doğukan xxx (Serdar Özkan dk. 70 x), Hakan Özmert xxx, Yekta Kurtuluş x (Mevlüt Erdinç dk. 53 x), Doukara xxx

Yedekler: Ferhat, Salih, Bahadır, Osman, Zeki Yıldırım, Olcan, Drole

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Akhisarspor: Fatih Öztürk xxx, Lopes xx, Kadir Keleş xxx, Avdija Vrsajevic xxx, Aykut xxx, Barbosa xxx (Bilal Kısa dk. 90+2 ?), Sissoko xx, Güray xx, Josue xxx, Onur xx (Eray dk. 76 xx), Manu xx (Onurcan dk. 88 ?)

Yedekler: Lukac, Göksu, İlke,Larsson

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Doukara (dk. 87) (Antalyaspor), Barbosa (dk. 67), Lopes (dk. 90+2) (Akhisarspor)

Sarı Kartlar: Maicon, Diego, Hakan Özmert (Antalyaspor), Josue (Akhisarspor) - ANTALYA Antalyaspor
11 Kasım 2018 Pazar 21:12



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