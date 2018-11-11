Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1- Akhisarspor: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor
Akhisarspor'a sahasında 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Güray'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Boffin topu kontrol etti.
65. dakikada Doukara'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mevlüt Erdinç
'in, altıpas içinde topun gelişine yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.
67. dakikada Avdija Vrsajevic
, Manu ve Barbosa arasındaki üçlü paslaşma sonrasında ceza alanında topla buluşan Barbosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
87. dakikada Diego'nun pasıyla buluşan Doukara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
90+2. dakikada Josue ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında tekrar topla buluşan Lopes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
Stat: Antalya Stadyum
Hakemler: Ali Palabıyık
xxx, Serkan Olguncan
xxx, Mustafa Sönmez
xxx
Antalyaspor: Boffin xx, Celustka
xx, Diego xx, Cissokho xxx, Nazim Sangare xxx, Chico xx (Barrada dk. 80 ?), Maicon x, Doğukan xxx (Serdar Özkan
dk. 70 x), Hakan Özmert
xxx, Yekta Kurtuluş
x (Mevlüt Erdinç dk. 53 x), Doukara xxx
Yedekler: Ferhat, Salih, Bahadır, Osman, Zeki Yıldırım
, Olcan, Drole
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Akhisarspor: Fatih Öztürk
xxx, Lopes xx, Kadir Keleş
xxx, Avdija Vrsajevic xxx, Aykut xxx, Barbosa xxx (Bilal Kısa
dk. 90+2 ?), Sissoko xx, Güray xx, Josue xxx, Onur xx (Eray dk. 76 xx), Manu xx (Onurcan dk. 88 ?)
Yedekler: Lukac, Göksu
, İlke,Larsson
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Doukara (dk. 87) (Antalyaspor), Barbosa (dk. 67), Lopes (dk. 90+2) (Akhisarspor)
Sarı Kartlar: Maicon, Diego, Hakan Özmert (Antalyaspor), Josue (Akhisarspor) - ANTALYA
Antalyaspor
11 Kasım 2018 Pazar 21:12