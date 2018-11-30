30 Kasım 2018, 21:06
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Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü.

25. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in şutu Haydar'dan geri döndü. Dönen topu Traore ağlarla buluşturdu ancak VAR hakemlerinin ikazıyla maçın orta hakemi Halil Umut Meler golü ofsayt olduğu için geçersiz saydı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Diagne xx, Uğur xx, Ferhat xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Ömer Ali xx, Traore xx, Milosevic xx, Jahovic xx

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Ali, Opanasenko, Volkan, Amir, Moke, Fofana, Vedat, Yatabare

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Baiano xx, Merih xx, Giorgos xx, Fabrice xx, Isaac xx, Efecan xx, Giannis xx, Ceyhun xx, Djalma xx, Papiss

Yedekler: İsmail, Kaan, Cenk, Silva, Lucas, Hasan, Taha, Fernandes, Bobo

Teknik Direktör: Sergen Yalçın - KONYA Aytemiz Alanyaspor,Konyaspor
30 Kasım 2018 Cuma 21:06



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