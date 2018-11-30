Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor
'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü.
25. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in şutu Haydar'dan geri döndü. Dönen topu Traore ağlarla buluşturdu ancak VAR hakemlerinin ikazıyla maçın orta hakemi Halil Umut Meler golü ofsayt olduğu için geçersiz saydı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar
Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu
xx
Atiker Konyaspor: Serkan
xx, Skubic xx, Diagne xx, Uğur xx, Ferhat xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Ömer Ali
xx, Traore xx, Milosevic xx, Jahovic xx
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Ali, Opanasenko, Volkan, Amir, Moke, Fofana, Vedat, Yatabare
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Baiano xx, Merih xx, Giorgos xx, Fabrice xx, Isaac xx, Efecan xx, Giannis xx, Ceyhun
xx, Djalma xx, Papiss
Yedekler: İsmail, Kaan
, Cenk, Silva
, Lucas, Hasan, Taha, Fernandes, Bobo
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
- KONYA
Aytemiz Alanyaspor,Konyaspor