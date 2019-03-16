Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Atiker Konyaspor
sahasında Çaykur Rizespor
ile karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sağ kanattan Jahovic'in pasına hareketlenen Ömer Ali
'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Gökhan topu kornere çeldi.
62. dakikada Konyaspor atağında, Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda top direkten oyun alanına döndü.
67. dakikada Vedat Muriç
'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Samudio, topu kaleci Serkan
'ın sağından ağlara gönderdi. 0-2
77. dakikada Rizespor ceza sahasında Skubic, Awaziem'in göğsüne ayağıyla yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
82. dakikada Hurtado'nun pasına hareketlenen Jahovic'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır
xx, Bahattin Duran xx, Alpaslan Dedeş
xx
Konyaspor: Serkan x, Skubic x, Uğur xx, Filipovic x, Zuta x, Volkan xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Hadziahmetovic xx (Jahovic dk.46 xx), Milosevic xx, Mücahit x (Hurtado dk.59 xx)
Yedekler: Ertuğrul, Ali Turan, Selim
, Opanasenko, Ferhat, Jevtovic, Traore, Ali Çamdalı
,
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Rizespor: Gökhan xx, Abdullah xx (Moroziuk dk. 61 x), Awaziem xx, Abarhoun xx, Melnjak xx, Azubuike xx, Musa xx, Samudio xxx (Nakoulma 88.dk ?), Boldrin xx, Aatif Chahechouhe
x (Aminu dk. 75 x), Muriqi xxx
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Koray, Mehmet Uslu
, Orhan Ovacıklı, Mustafa Saymak, Saadane, Çınar
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Vedat Muriç (dk. 2) Samudio (dk. 67) (Rizespor)
Sarı kart: Musa, Abdullah (Rizespor), Volkan (Konyaspor)
Kırmızı Kart: Skubic (dk. 77) (Konyaspor) - KONYA
Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor, Rizespor, Spor
Kaynak: İHA